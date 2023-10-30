https://ria.ru/20231030/g20-1906245690.html

В оргкомитете "Большой двадцатки" назвали дату и форму следующего саммита

В оргкомитете "Большой двадцатки" назвали дату и форму следующего саммита - РИА Новости, 30.10.2023

В оргкомитете "Большой двадцатки" назвали дату и форму следующего саммита

Виртуальный саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября, сообщили РИА Новости в оргкомитете "Большой двадцатки". РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:25

2023-10-30T17:25

2023-10-30T17:25

в мире

индия

нью-дели

нарендра моди

большая двадцатка

саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. Виртуальный саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября, сообщили РИА Новости в оргкомитете "Большой двадцатки". Индия начала свое годовое председательство в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. По его итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести виртуальную сессию "Большой двадцатки", в ходе которой можно будет рассмотреть вопросы, предложенные на прошедшем в сентябре саммите. "Виртуальный саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября", - сообщили РИА Новости в оргкомитете "Большой двадцатки". Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщил, что Индия уже направила приглашения на онлайн-саммит G20 и рассчитывает, что в нем будут участвовать как можно больше лидеров стран группы.

https://ria.ru/20231028/g7-1905777510.html

индия

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в мире, индия, нью-дели, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20