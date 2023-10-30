https://ria.ru/20231030/fr-1906105762.html

Франция намерена выслать из страны 39 россиян

Франция намерена выслать из страны 39 россиян - РИА Новости, 30.10.2023

Франция намерена выслать из страны 39 россиян

Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, ждут согласия РФ их принять, сообщил глава МВД... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:01

2023-10-30T11:01

2023-10-30T11:18

в мире

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россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

украина

эммануэль макрон

жеральд дарманен

исламское государство

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, ждут согласия РФ их принять, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", - сообщил Дарманен в эфире радиостанции RMC.Он отметил, что сперва власти Франции прояснили, являются ли эти лица все ещё гражданами РФ."Власти РФ дали ответ, идентифицировав этих граждан. Мы начнём процедуру их депортации, как только власти РФ дадут согласие их принять", - сообщил министр.Он отметил, что "надеется" получить согласие РФ в этом вопросе."До начала конфликта на Украине мы депортировали множество граждан РФ", - отметил он.Ранее министр сообщал, что по поручению президента Эммануэля Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). По словам министра, около 60 человек русского, в том числе чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка. Порядка 40 находятся в тюрьмах, еще 20 – либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

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в мире, франция, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, эммануэль макрон, жеральд дарманен, исламское государство