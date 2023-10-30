Франция намерена выслать из страны 39 россиян
Франция депортирует 39 россиян, приверженных к радикальному исламу
© iStock.com / StockByMПариж, Франция
© iStock.com / StockByM
Париж, Франция . Архивное фото
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, ждут согласия РФ их принять, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
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"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", - сообщил Дарманен в эфире радиостанции RMC.
Он отметил, что сперва власти Франции прояснили, являются ли эти лица все ещё гражданами РФ.
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"Власти РФ дали ответ, идентифицировав этих граждан. Мы начнём процедуру их депортации, как только власти РФ дадут согласие их принять", - сообщил министр.
Он отметил, что "надеется" получить согласие РФ в этом вопросе.
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"До начала конфликта на Украине мы депортировали множество граждан РФ", - отметил он.
Ранее министр сообщал, что по поручению президента Эммануэля Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). По словам министра, около 60 человек русского, в том числе чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка. Порядка 40 находятся в тюрьмах, еще 20 – либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.
Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.