https://ria.ru/20231030/forum-1906137529.html

В Дагестане пройдет цифровой форум, несмотря на беспорядки в аэропорту

В Дагестане пройдет цифровой форум, несмотря на беспорядки в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023

В Дагестане пройдет цифровой форум, несмотря на беспорядки в аэропорту

Решение об отмене или переносе международного цифрового форума в Дагестане в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы и временным закрытием... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:47

2023-10-30T12:47

2023-10-30T12:48

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

технологии

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Решение об отмене или переносе международного цифрового форума в Дагестане в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы и временным закрытием воздушной гавани не принималось, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития республики. Международный Каспийский цифровой форум должен пройти 2-3 ноября в Дагестане. Ожидается, что участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума – разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север – Юг". "Каспийский цифровой форум пройдет, как и планировалось, 2-3 ноября. Подготовка идет полным ходом", – сказала собеседница агентства. В понедельник Росавиация сообщила, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906124464.html

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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана 2023-10-30T12:47 true PT0M46S

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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, технологии