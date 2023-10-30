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Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 30.10.2023
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08:11 30.10.2023 (обновлено: 09:19 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/fas-1906073938.html
Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика
Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 30.10.2023
Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика
Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщила Федеральная антимонопольная служба в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:11
2023-10-30T09:19
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
билайн
интернет
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщила Федеральная антимонопольная служба в Telegram-канале."С 23 октября "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. &lt;…&gt; С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. До 1 декабря "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета", — говорится в релизе.При этом пользователей "Мегафона" предупреждают, что в течение месяца могут наблюдаться технические сбои из-за отмены тарификации функции по раздаче. "Билайн", в свою очередь, проводит оценку сроков, когда технически будет возможно отменить оплату.&quot;С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений&quot;, — добавил регулятор.В ФАС также отметили, что МТС заявила об отсутствии в ее действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.В сентябре ФАС предписала операторам "большой четверки" в течение месяца прекратить взимать такую плату. В ведомстве пояснили, что получают от пользователей много жалоб по этому поводу. В результате служба пришла к выводу, что таким образом операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
https://ria.ru/20231023/tseny-1904813112.html
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Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, билайн, интернет, россия
Общество, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон, Билайн, Интернет, Россия
Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика

"Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика

© iStock.com / kirisa99Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / kirisa99
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщила Федеральная антимонопольная служба в Telegram-канале.
"С 23 октября "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. <…> С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. До 1 декабря "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета", — говорится в релизе.
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При этом пользователей "Мегафона" предупреждают, что в течение месяца могут наблюдаться технические сбои из-за отмены тарификации функции по раздаче. "Билайн", в свою очередь, проводит оценку сроков, когда технически будет возможно отменить оплату.
«

"С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений", — добавил регулятор.

В ФАС также отметили, что МТС заявила об отсутствии в ее действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.
В сентябре ФАС предписала операторам "большой четверки" в течение месяца прекратить взимать такую плату. В ведомстве пояснили, что получают от пользователей много жалоб по этому поводу. В результате служба пришла к выводу, что таким образом операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
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ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МегафонБилайнИнтернетРоссия
 
 
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