https://ria.ru/20231030/fas-1906073938.html

Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика

Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 30.10.2023

Три оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика

Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщила Федеральная антимонопольная служба в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:11

2023-10-30T08:11

2023-10-30T09:19

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мегафон

билайн

интернет

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщила Федеральная антимонопольная служба в Telegram-канале."С 23 октября "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. <…> С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. До 1 декабря "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета", — говорится в релизе.При этом пользователей "Мегафона" предупреждают, что в течение месяца могут наблюдаться технические сбои из-за отмены тарификации функции по раздаче. "Билайн", в свою очередь, проводит оценку сроков, когда технически будет возможно отменить оплату."С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений", — добавил регулятор.В ФАС также отметили, что МТС заявила об отсутствии в ее действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.В сентябре ФАС предписала операторам "большой четверки" в течение месяца прекратить взимать такую плату. В ведомстве пояснили, что получают от пользователей много жалоб по этому поводу. В результате служба пришла к выводу, что таким образом операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

https://ria.ru/20231023/tseny-1904813112.html

https://ria.ru/20231016/shtraf-1902695060.html

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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, билайн, интернет, россия