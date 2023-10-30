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В Эстонии начала работать система продовольственных карточек для малоимущих - РИА Новости, 30.10.2023
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11:43 30.10.2023 (обновлено: 12:02 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/estoniya-1906118702.html
В Эстонии начала работать система продовольственных карточек для малоимущих
В Эстонии начала работать система продовольственных карточек для малоимущих - РИА Новости, 30.10.2023
В Эстонии начала работать система продовольственных карточек для малоимущих
В Эстонии с понедельника начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:43
2023-10-30T12:02
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт - РИА Новости. В Эстонии с понедельника начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу, сообщила пресс-служба министерства социальных дел. По данным министерства, до сих пор помощь малоимущим распределялась через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди зачастую получали продуктовые наборы с продуктами, в которых они не нуждались. "С понедельника, 30 октября, вместо прежних продовольственных пакетов нуждающемся будут выдавать продуктовые карточки, на которые начисляются 30 евро на человека в квартал. Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению. На карту невозможно приобрести табачные изделия и алкогольные напитки, а также лотерейные билеты", - говорится в сообщении. Минсоцдел отмечает, что карточки выдаются получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц. На семью выделяется одна продовольственная карта, на которую перечислят всю сумму пособия семьи. Деньги должны быть использованы в течение квартала, поскольку остаток не переносится на следующий квартал. Пока карточки действуют только в магазинах крупной торговой сети Rimi по всей Эстонии.
https://ria.ru/20231027/latviya-1905538972.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии начала работать система продовольственных карточек для малоимущих

Власти Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Проверка качества хлеба на хлебокомбинате. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт - РИА Новости. В Эстонии с понедельника начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу, сообщила пресс-служба министерства социальных дел.
По данным министерства, до сих пор помощь малоимущим распределялась через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди зачастую получали продуктовые наборы с продуктами, в которых они не нуждались.
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"С понедельника, 30 октября, вместо прежних продовольственных пакетов нуждающемся будут выдавать продуктовые карточки, на которые начисляются 30 евро на человека в квартал. Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению. На карту невозможно приобрести табачные изделия и алкогольные напитки, а также лотерейные билеты", - говорится в сообщении.
Минсоцдел отмечает, что карточки выдаются получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц. На семью выделяется одна продовольственная карта, на которую перечислят всю сумму пособия семьи. Деньги должны быть использованы в течение квартала, поскольку остаток не переносится на следующий квартал. Пока карточки действуют только в магазинах крупной торговой сети Rimi по всей Эстонии.
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