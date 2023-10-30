https://ria.ru/20231030/energetika-1906061763.html

На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды"

На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды" - РИА Новости, 30.10.2023

На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды"

В следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой, рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:35

2023-10-30T04:35

2023-10-30T10:56

жкх

украина

укрэнерго

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083035_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_fe001e168edc155e83b35b8fce3b67f3.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой, рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу "Радио НВ"."Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. <...> Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно", — высказался Харченко.Он добавил, что вся инфраструктура Украины очень сильно устарела и "выпадает сама по себе без всяких ракет". Эксперт отметил, что никакой донор не захочет участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, так как в мире происходит переход на зеленую энергетику.Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". До этого он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима окажется сложной для энергосистемы страны. Политик утверждал, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20231023/kiev-1904594965.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, украина, укрэнерго, денис шмыгаль