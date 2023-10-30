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На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды" - РИА Новости, 30.10.2023
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04:35 30.10.2023 (обновлено: 10:56 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/energetika-1906061763.html
На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды"
На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды" - РИА Новости, 30.10.2023
На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды"
В следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой, рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:35
2023-10-30T10:56
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украина
укрэнерго
денис шмыгаль
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой, рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу "Радио НВ".&quot;Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. &lt;...&gt; Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно&quot;, — высказался Харченко.Он добавил, что вся инфраструктура Украины очень сильно устарела и "выпадает сама по себе без всяких ракет". Эксперт отметил, что никакой донор не захочет участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, так как в мире происходит переход на зеленую энергетику.Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". До этого он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима окажется сложной для энергосистемы страны. Политик утверждал, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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жкх, украина, укрэнерго, денис шмыгаль
ЖКХ, Украина, Укрэнерго, Денис Шмыгаль
На Украине предупредили граждан о приближении "большой беды"

Харченко: Украину ждут фантастические сложности из-за проблем с энергетикой

© iStock.com / horkinsГород Житомир
Город Житомир - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / horkins
Город Житомир. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой, рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу "Радио НВ".
«

"Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. <...> Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно", — высказался Харченко.

Он добавил, что вся инфраструктура Украины очень сильно устарела и "выпадает сама по себе без всяких ракет". Эксперт отметил, что никакой донор не захочет участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, так как в мире происходит переход на зеленую энергетику.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". До этого он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима окажется сложной для энергосистемы страны. Политик утверждал, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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