https://ria.ru/20231030/ekzoplanety-1905699613.html

"Вероятность ненулевая". Ученые назвали планеты, где возможна жизнь

"Вероятность ненулевая". Ученые назвали планеты, где возможна жизнь - РИА Новости, 30.10.2023

"Вероятность ненулевая". Ученые назвали планеты, где возможна жизнь

Недавно NASA объявило, что на гигантской экзопланете K2-18 b есть водный океан, об этом свидетельствуют снимки, сделанные телескопом James Webb. Значит, она... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:04

наука

космос - риа наука

земля

европейское космическое агентство

кембриджский университет

российская академия наук

экзопланета

наса

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сальма Султанова. Недавно NASA объявило, что на гигантской экзопланете K2-18 b есть водный океан, об этом свидетельствуют снимки, сделанные телескопом James Webb. Значит, она может быть обитаемой. Как и где ученые ищут внеземную жизнь — в материале РИА Новости.Ставка на океанАстрономы открыли порядка четырех тысяч планет, вращающихся вокруг звезд. Однако на большинстве из них жизнь практически невозможна из-за особого состава атмосферы и значительных температурных перепадов. Между тем на потенциально обитаемой планете условия должны быть более умеренными, иначе там не будет жидкой воды.В 2015-м в направлении созвездия Льва ученые обнаружили экзопланету в 8,6 раза больше Земли. Она вращается вокруг красного карлика K2-18 в зоне обитаемости. Расстояние от K2-18 b (так обозначили планету) до Земли — 120 световых лет. Подобные миры называют субнептунами, и пока они слабо изучены.K2-18 b заинтересовала научное сообщество благодаря тому, что в ее атмосфере обнаружились следы водяного пара. Теоретически там могут быть дожди и облака. Кроме того, расстояние, отделяющее планету от родительской звезды, не дает воде замерзать или испаряться. Однако точный состав атмосферы неизвестен.Недавно международная группа астрономов, используя данные космического телескопа James Webb, пришла к выводу, что в газовой оболочке небесного тела содержатся метан и углекислый газ. Это позволяет отнести K2-18 b к гипотетическому классу миров с океанами — гикеанам."Наши результаты показывают, как важно изучать разнообразные обитаемые среды при поиске внеземной жизни. Традиционно ее ищут на небольших каменистых экзопланетах, но для атмосферных наблюдений гикеаны подходят гораздо лучше", — рассказывает пресс-службе Европейского космического агентства Никку Мадхусудхан, астроном из Кембриджского университета и ведущий автор статьи.Нехватка аммиака также косвенно подтверждает, что под богатой водородом атмосферой K2-18 b может находиться океан. Кроме того, есть признаки диметилсульфида — на Земле это органическое соединение выделяют только живые организмы, а точнее — фитопланктон. Окончательно подтвердить наличие этих молекул на K2-18 b смогут лишь дальнейшие исследования.По словам доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов ГЕОХИ РАН Сергея Ипатова, гикеаны представляют для ученых интерес по нескольким причинам."В первую очередь из-за того, что ведется поиск планет, где возможна жизнь. Поэтому отслеживают любые экзопланеты, не только гикеаны. Для жизни, подобной той, что на Земле, нужна жидкая вода. Чем больше планета — а мы знаем, что гикеаны крупнее планеты земной группы, — тем ее легче обнаружить и наблюдать с помощью телескопов", — отмечает Ипатов.Обитаемость экзопланет зависит не только от присутствия жидкой воды, но и ряда других факторов: уровня радиации от звезды, состава атмосферы и температуры планеты, обращена ли она всегда одной стороной к звезде и так далее. В каждом случае сочетание условий уникально."Поэтому для точных оценок вероятности обитаемости нужно исследовать достаточно большое число экзопланет, в том числе гикеанов. Можно ожидать, что эта вероятность ненулевая", — заключает ученый.Потенциально обитаемыми могут быть не только гикеаны, но и планеты меньшей массы, что успешно доказывает пример Земли. Важное условие: они должны содержать воду и находиться в зоне обитаемости (иметь схожие с нашей планетой условия). Кстати, вода может быть и под поверхностью планеты, что затрудняет поиск следов жизни."Вопрос возможности жизни без воды пока что дискутируется. Некоторые ученые полагают, что существует гораздо больше вариантов жизни, но наш уровень знаний не позволяет оценивать обитаемость других планет", — уточняет Ипатов.В зоне обитаемостиБлижайшая к нам экзопланета называется Проксима Центавра b. Ученые пристально ее изучают с момента открытия в 2016 году. Она как раз находится в зоне обитаемости своей родительской звезды — красного карлика Проксима Центавра, поэтому температура ее поверхности подходит для того, чтобы там присутствовала вода в жидком состоянии.Пока нельзя однозначно утверждать, обитаема Проксима Центавра b или нет. Наличие жидкости не доказано, к тому же неясно, что происходит на такой орбите с атмосферой. Она критически важна для зарождения жизни: регулирует климат, поддерживает благоприятное для воды давление на поверхность, защищает от опасной космической погоды."Расстояние от Проксимы Центавра b до Земли равно четырем световым годам. Поэтому лететь на нее долго, ведь скорость космического аппарата значительно меньше скорости света", — говорит Сергей Ипатов.Недавно астрономы во главе с Эмили Гилберт из лаборатории реактивного движения NASA выпустили статью, где сообщили об открытии еще одной экзопланеты, расположенной в обитаемой зоне звезды TOI-700. Ранее в этой системе уже находили три подобные планеты, которые назвали TOI-700 b, c, и d. Поверхность TOI-700 e, вероятно, скалистая, а по размеру она на 95 процентов совпадает с Землей."Система TOI-700 — одна из немногих, где удалось обнаружить множество небольших планет с обитаемой зоной, поэтому мы будем дальше за ней наблюдать. Планета e примерно на десять процентов меньше планеты d. Благодаря телескопу TESS мы можем видеть такие небольшие миры", — поясняет Эмили Гилберт.По мнению Сергея Ипатова, полеты к экзопланетам — вопрос очень далекого будущего. Для начала нужно освоить несколько тел и планет Солнечной системы.

https://ria.ru/20211222/biosignatury-1764801575.html

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космос - риа наука, земля, европейское космическое агентство, кембриджский университет, российская академия наук, экзопланета, наса