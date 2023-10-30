https://ria.ru/20231030/dtp-1906221560.html
В Воронеже пассажирский автобус попал в ДТП
В Воронеже пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 30.10.2023
В Воронеже пассажирский автобус попал в ДТП
Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковушек в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:40
2023-10-30T16:40
2023-10-30T16:40
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковушек в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла в 11.15 мск у дома №39/2 по улице Волгоградской. "Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №56, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового транспортного средства Transit. По инерции большегруз столкнулся с автомашиной Škoda Fabia, которая в свою очередь столкнулась с автомобилем Kia Rio", - говорится в сообщении полиции. В ДТП, по информации полиции, три пассажира автобуса получили травмы и обратились за медицинской помощью.
https://ria.ru/20231030/dtp-1906205971.html
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происшествия, воронеж
В Воронеже пассажирский автобус попал в ДТП
В Воронеже автобус и три иномарки попали в ДТП, пострадали три человека
ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости.
Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковушек в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале
.
Авария произошла в 11.15 мск у дома №39/2 по улице Волгоградской.
"Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №56, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового транспортного средства Transit. По инерции большегруз столкнулся с автомашиной Škoda Fabia, которая в свою очередь столкнулась с автомобилем Kia Rio", - говорится в сообщении полиции.
В ДТП, по информации полиции, три пассажира автобуса получили травмы и обратились за медицинской помощью.
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