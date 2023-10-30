https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html

Стали известны подробности массового ДТП в Керчи

Стали известны подробности массового ДТП в Керчи - РИА Новости, 30.10.2023

Стали известны подробности массового ДТП в Керчи

Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:19

2023-10-30T10:19

2023-10-30T10:21

происшествия

керчь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. Водитель 1994 года рождения на BMW въехал в четыре стоящие на перекрёстке на красный свет автомобиля. В результате один человек погиб, четверо, среди которых подросток, госпитализированы. "Розыск водителя, скрывшегося с места ДТП", - говорится в сообщении. Полиция выясняет местонахождение водителя автомобиля марки BMW Х1 с государственным регистрационным номером М536МУ82.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

керчь

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керчь, республика крым