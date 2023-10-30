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Стали известны подробности массового ДТП в Керчи - РИА Новости, 30.10.2023
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10:19 30.10.2023 (обновлено: 10:21 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи - РИА Новости, 30.10.2023
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи
Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:19
2023-10-30T10:21
происшествия
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. Водитель 1994 года рождения на BMW въехал в четыре стоящие на перекрёстке на красный свет автомобиля. В результате один человек погиб, четверо, среди которых подросток, госпитализированы. "Розыск водителя, скрывшегося с места ДТП", - говорится в сообщении. Полиция выясняет местонахождение водителя автомобиля марки BMW Х1 с государственным регистрационным номером М536МУ82.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, керчь, республика крым
Происшествия, Керчь, Республика Крым
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи

Устроивший ДТП с пятью машинами в Керчи водитель скрылся и объявлен в розыск

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто массового ДТП в Керчи. 30 октября 2023
Место массового ДТП в Керчи. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место массового ДТП в Керчи. 30 октября 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. Водитель 1994 года рождения на BMW въехал в четыре стоящие на перекрёстке на красный свет автомобиля. В результате один человек погиб, четверо, среди которых подросток, госпитализированы.
«
"Розыск водителя, скрывшегося с места ДТП", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет местонахождение водителя автомобиля марки BMW Х1 с государственным регистрационным номером М536МУ82.
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ПроисшествияКерчьРеспублика Крым
 
 
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