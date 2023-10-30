https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи - РИА Новости, 30.10.2023
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи
Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:19
2023-10-30T10:19
2023-10-30T10:21
происшествия
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Водитель, устроивший массовое ДТП в Керчи, в котором один человек погиб и четверо пострадали, скрылся и объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. Водитель 1994 года рождения на BMW въехал в четыре стоящие на перекрёстке на красный свет автомобиля. В результате один человек погиб, четверо, среди которых подросток, госпитализированы. "Розыск водителя, скрывшегося с места ДТП", - говорится в сообщении. Полиция выясняет местонахождение водителя автомобиля марки BMW Х1 с государственным регистрационным номером М536МУ82.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керчь, республика крым
Происшествия, Керчь, Республика Крым
Стали известны подробности массового ДТП в Керчи
Устроивший ДТП с пятью машинами в Керчи водитель скрылся и объявлен в розыск