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В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/drony-1906105969.html
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 30.10.2023
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе
Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:02
2023-10-30T11:02
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей детонацией на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе", - сказал собеседник агентства. Еще два таких же дрона-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, удалось принудительно посадить в еще одном приграничном районе - Глушковском. "Все три БПЛА после посадки сдетонировали на земле", - отметил собеседник агентства.
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе

В Курской области три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей детонацией на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе", - сказал собеседник агентства.
Еще два таких же дрона-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, удалось принудительно посадить в еще одном приграничном районе - Глушковском.
"Все три БПЛА после посадки сдетонировали на земле", - отметил собеседник агентства.
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