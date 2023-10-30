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В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 30.10.2023
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе
Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:02
2023-10-30T11:02
2023-10-30T11:02
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей детонацией на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе", - сказал собеседник агентства. Еще два таких же дрона-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, удалось принудительно посадить в еще одном приграничном районе - Глушковском. "Все три БПЛА после посадки сдетонировали на земле", - отметил собеседник агентства.
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе
В Курской области три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей детонацией на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе", - сказал собеседник агентства.
Еще два таких же дрона-камикадзе, прилетевших со стороны Украины
, удалось принудительно посадить в еще одном приграничном районе - Глушковском.
"Все три БПЛА после посадки сдетонировали на земле", - отметил собеседник агентства.
В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС