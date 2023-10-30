https://ria.ru/20231030/drony-1906105969.html

В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе

В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 30.10.2023

В Курской области нейтрализовали три украинских дрона-камикадзе

Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:02

2023-10-30T11:02

2023-10-30T11:02

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сразу три украинских ударных дрона-камикадзе удалось посадить днем в воскресенье при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области с последующей детонацией на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе", - сказал собеседник агентства. Еще два таких же дрона-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, удалось принудительно посадить в еще одном приграничном районе - Глушковском. "Все три БПЛА после посадки сдетонировали на земле", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905893308.html

курская область

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курская область, безопасность