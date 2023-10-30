https://ria.ru/20231030/dnr-1906181182.html
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 30.10.2023
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей погибли, 14 получили ранения с 23 по 29 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:13
2023-10-30T15:13
2023-10-30T15:13
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, 14 получили ранения с 23 по 29 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 23 по 29 октября погибли семь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 14. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9080 человек, в том числе 231 ребенок. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 12 912, среди них 825 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР с 23 по 29 октября погибли семь мирных жителей, еще 14 пострадали