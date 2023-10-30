https://ria.ru/20231030/direktora-1906063747.html

В Совфеде предложили избирать советы директоров компаний на срок более года

В Совфеде предложили избирать советы директоров компаний на срок более года - РИА Новости, 30.10.2023

В Совфеде предложили избирать советы директоров компаний на срок более года

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Минэкономразвития РФ изучить возможность избрания совета... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:11

2023-10-30T05:11

2023-10-30T05:11

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Минэкономразвития РФ изучить возможность избрания совета директоров на срок более года, а также возможность работы компании без совета директоров в случае выбытия всех его членов, говорится в рекомендациях комитета по итогам круглого стола (документ есть в распоряжении РИА Новости). "Министерству экономического развития РФ (рекомендовать — ред.) разработать нормативно-правовое регулирование в сфере корпоративных отношений, в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, включающее возможность сохранения советом директоров акционерного общества своих полномочий в случае выбытия его членов до принятия решения общим собранием акционеров, функционирование подсанкционного хозяйственного общества без совета директоров, а также возможность избрания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества на срок более года", - говорится в документе. Член конституционного комитета Артем Шейкин объяснил РИА Новости, что в настоящее время граждане недружественных государств не могут занимать руководящие должности в российских госкомпаниях - однако это ограничение не распространяется на частные компании. По этой причине крупные предприятия, не относящиеся к госсектору, "могут остаться без ключевого органа управления — совета директоров", добавил парламентарий. "Так, федеральный закон закрепляет, что совет директоров сохраняет свои полномочия до конца этого года, даже если его количество меньше, чем того требует закон. Дополнительно мы предлагаем пролонгировать этот срок и предоставить возможность избрать совет директоров на более долгий срок", - сказал он. "Также мы считаем необходимым разработать регулирование, которое бы позволяло и дальше совету директоров осуществлять свою деятельность, если иностранные граждане выйдут из состава членов совета директоров. Если же все члены совета директоров являются иностранными гражданам, то и вовсе функционирование акционерных обществ без совета директоров", - заключил Шейкин.

https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905665906.html

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экономика, совет федерации рф, россия