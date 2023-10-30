https://ria.ru/20231030/dialog-1906070236.html

Эксперт рассказал, когда начнется диалог США и России

Эксперт рассказал, когда начнется диалог США и России - РИА Новости, 30.10.2023

Эксперт рассказал, когда начнется диалог США и России

России и США необходимо говорить и договариваться об обеспечении стратегической стабильности, но пока Вашингтон не поймет, что не сможет нанести Москве... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:14

2023-10-30T07:14

2023-10-30T11:03

россия

сша

китай

сергей караганов

в мире

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. России и США необходимо говорить и договариваться об обеспечении стратегической стабильности, но пока Вашингтон не поймет, что не сможет нанести Москве стратегическое поражение, все эти разговоры бессмысленны, заявил РИА Новости почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Караганов принимает участие в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, который проходит в Пекине 29-31 октября. "Нам абсолютно необходимо разговаривать, договариваться, но сейчас, к сожалению, наши американские партнеры, если даже и разговаривают, то делают вид", — заявил Караганов на вопрос о том, в какой момент и при каких обстоятельствах Россия и США могут вернуться к обсуждению стратегической стабильности и когда будут готовы договариваться. По его словам, "они (США. — Прим. ред.) надеются нанести стратегическое поражение России, пока они не убедятся, что это невозможно, и пока они не проиграют, разговоры будут бессмысленны, хотя мы за разговор, даже за бессмысленный". Отвечая на вопрос о том, хотят ли США говорить с Россией только с позиции сильного, профессор заявил, что "они отступают со своей позиции глобального лидера и находятся в судорогах отчаянной контратаки, очень опасной для всего мира". Вместе с тем на вопрос о том, почему США всегда пытаются притянуть Китай, когда говорят о диалоге с Россией, например, по договору о контроле над вооружениями, Караганов заявил, что все "очень просто: они хотят вбить клин между Россией и Китаем". "Мы разговариваем с Китаем о стратегической стабильности, мы расширяем разговоры, мы готовы говорить с американцами, но пока не установился новый баланс, пока не установились достаточно стабильные отношения у США и России и у США и Китая, то трехсторонние разговоры не очень осмысленны", — добавил он. "Когда мы пройдем, я надеюсь без самой большой войны, через этот период, то, конечно, будет хорошо, если великие державы, их будет семь: Россия, Китай, США, Индия, Бразилия и еще две-три страны, начнут серьезный разговор, в том числе о стратегической стабильности. До того такие разговоры не очень продуктивны, хотя их вести необходимо", — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231030/karaganov-1906069429.html

https://ria.ru/20231030/krizisy-1906068483.html

https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906067084.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, сергей караганов, в мире