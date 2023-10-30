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В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту - РИА Новости, 30.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:53 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html
В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту
В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту - РИА Новости, 30.10.2023
В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту
Рейс авиакомпании Lufthansa из Шанхая во Франкфурт-на-Майне в понедельник совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту самолета, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:53
2023-10-30T16:53
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ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Рейс авиакомпании Lufthansa из Шанхая во Франкфурт-на-Майне в понедельник совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту самолета, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс LH279 Шанхай – Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента в 17.35 (15.35 мск). Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что экипаж принял решение об уходе на запасной аэропорт в столице Узбекистана из-за пьяного хулигана на борту воздушного судна. К трапу самолета был вызван наряд сотрудников правоохранительных органов, который задержал нарушителя. В настоящий момент лайнер готовится продолжить полет по прежнему маршруту, добавили в аэропорту Ташкента.
https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html
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В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту

В Ташкенте из-за дебошира на борту вынужденно сел рейс из Шанхая во Франкфурт

© Flickr / Lars SteffensСамолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Flickr / Lars Steffens
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ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Рейс авиакомпании Lufthansa из Шанхая во Франкфурт-на-Майне в понедельник совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту самолета, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Самолет Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс LH279 Шанхай – Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента в 17.35 (15.35 мск). Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что экипаж принял решение об уходе на запасной аэропорт в столице Узбекистана из-за пьяного хулигана на борту воздушного судна. К трапу самолета был вызван наряд сотрудников правоохранительных органов, который задержал нарушителя.
В настоящий момент лайнер готовится продолжить полет по прежнему маршруту, добавили в аэропорту Ташкента.
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