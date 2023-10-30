https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html

В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту

В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту - РИА Новости, 30.10.2023

В Ташкенте вынужденно сел самолет из Шанхая из-за дебошира на борту

Рейс авиакомпании Lufthansa из Шанхая во Франкфурт-на-Майне в понедельник совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту самолета, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:53

2023-10-30T16:53

2023-10-30T16:53

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

lufthansa

ташкент

шанхай

франкфурт-на-майне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147952/46/1479524607_0:0:4933:2775_1920x0_80_0_0_f25437fc7f3982eb1b1aa8990ed0cd76.jpg

ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Рейс авиакомпании Lufthansa из Шанхая во Франкфурт-на-Майне в понедельник совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту самолета, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана. "Самолет Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс LH279 Шанхай – Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента в 17.35 (15.35 мск). Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что экипаж принял решение об уходе на запасной аэропорт в столице Узбекистана из-за пьяного хулигана на борту воздушного судна. К трапу самолета был вызван наряд сотрудников правоохранительных органов, который задержал нарушителя. В настоящий момент лайнер готовится продолжить полет по прежнему маршруту, добавили в аэропорту Ташкента.

https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

ташкент

шанхай

франкфурт-на-майне

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, lufthansa , ташкент, шанхай, франкфурт-на-майне