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В Петербурге задержали "вежливого дебошира" с игрушечной гранатой
В Петербурге задержали "вежливого дебошира" с игрушечной гранатой - РИА Новости, 30.10.2023
В Петербурге задержали "вежливого дебошира" с игрушечной гранатой
В Петербурге задержали "вежливого дебошира" из ветеринарной клиники, который сначала показывал гранату (как оказалось впоследствии, игрушечную), а потом... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:42
2023-10-30T14:42
2023-10-30T14:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. В Петербурге задержали "вежливого дебошира" из ветеринарной клиники, который сначала показывал гранату (как оказалось впоследствии, игрушечную), а потом погладил кота и попрощался. В воскресенье в полицию Невского района поступил сигнал из ветеринарной клиники на улице Дыбенко о том, что в клинику вошёл неизвестный мужчина, который устроил дебош, при этом держал в руке "предмет, похожий на гранату", передает в понедельник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Полицейские задержали дебошира на выходе из клиники и изъяли у него игрушечный макет гранаты, не представляющий никакой опасности", - сообщает пресс-служба. Выяснилось, что мужчина был не вполне трезв. Его отвезли в отдел полиции для разбирательства. Как следует из видео камер наблюдения, опубликованного телеграм-каналом Shot, мужчина сначала хотел купить мазь, потом достал из кармана "гранату", но отвлекся на кота, которого решил погладить. В итоге со словами "Ну ладненько, всего доброго" он без лишних слов удалился. В ГУМВД добавили, что в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге задержали "вежливого дебошира" с игрушечной гранатой
В Петербурге задержали мужчину, который вошел в ветклинику с игрушечной гранатой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. В Петербурге задержали "вежливого дебошира" из ветеринарной клиники, который сначала показывал гранату (как оказалось впоследствии, игрушечную), а потом погладил кота и попрощался.
В воскресенье в полицию Невского района поступил сигнал из ветеринарной клиники на улице Дыбенко о том, что в клинику вошёл неизвестный мужчина, который устроил дебош, при этом держал в руке "предмет, похожий на гранату", передает в понедельник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
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"Полицейские задержали дебошира на выходе из клиники и изъяли у него игрушечный макет гранаты, не представляющий никакой опасности", - сообщает пресс-служба.
Выяснилось, что мужчина был не вполне трезв. Его отвезли в отдел полиции для разбирательства.
Как следует из видео камер наблюдения, опубликованного телеграм-каналом Shot, мужчина сначала хотел купить мазь, потом достал из кармана "гранату", но отвлекся на кота, которого решил погладить. В итоге со словами "Ну ладненько, всего доброго" он без лишних слов удалился.
В ГУМВД добавили, что в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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