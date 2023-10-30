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Молдавская партия "Шанс" обвинила власти в давлении на оппозицию - РИА Новости, 30.10.2023
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11:46 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/davlenie-1906119662.html
Молдавская партия "Шанс" обвинила власти в давлении на оппозицию
Молдавская партия "Шанс" обвинила власти в давлении на оппозицию - РИА Новости, 30.10.2023
Молдавская партия "Шанс" обвинила власти в давлении на оппозицию
Власти Молдавии оказывают давление на оппозицию в преддверии выборов, заявила кандидат от партии "Шанс" на мэры второго по величине в стране города Бельцы... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:46
2023-10-30T11:46
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на оппозицию в преддверии выборов, заявила кандидат от партии "Шанс" на мэры второго по величине в стране города Бельцы Виктория Шапа. "В условиях беспрецедентного давления властей на меня как кандидата в мэры, а также на всю партию "Шанс" - электорального конкурента на местных выборах, которые состоятся 5 ноября, мы вместе с депутатом парламента Мариной Таубер встретились с представителями ОБСЕ… Нам очень сильно задержали открытие электорального счета, на наших представителей оказывается давление. Совсем недавно прошел ряд обысков и арестов членов нашей команды", - написала Шапа в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями ОБСЕ, аккредитованых на местных выборах в качестве международных наблюдателей. По ее словам, потенциальных избирателей запугивают с целью, чтобы те не приходили на встречи с кандидатами от партии. "Возмутительным является и факт тотального блокирования наших встреч на предприятиях посредством шантажа их руководителей. Недавно по указке властей были сорваны мои электоральные встречи", - отметила она. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905661840.html
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молдавия, в мире, майя санду
Молдавия, В мире, Майя Санду
Молдавская партия "Шанс" обвинила власти в давлении на оппозицию

В оппозиционной партии "Шанс" обвинили власти Молдавии в давлении на оппозицию

© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
Партия Шанс - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на оппозицию в преддверии выборов, заявила кандидат от партии "Шанс" на мэры второго по величине в стране города Бельцы Виктория Шапа.
"В условиях беспрецедентного давления властей на меня как кандидата в мэры, а также на всю партию "Шанс" - электорального конкурента на местных выборах, которые состоятся 5 ноября, мы вместе с депутатом парламента Мариной Таубер встретились с представителями ОБСЕ… Нам очень сильно задержали открытие электорального счета, на наших представителей оказывается давление. Совсем недавно прошел ряд обысков и арестов членов нашей команды", - написала Шапа в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями ОБСЕ, аккредитованых на местных выборах в качестве международных наблюдателей.
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По ее словам, потенциальных избирателей запугивают с целью, чтобы те не приходили на встречи с кандидатами от партии. "Возмутительным является и факт тотального блокирования наших встреч на предприятиях посредством шантажа их руководителей. Недавно по указке властей были сорваны мои электоральные встречи", - отметила она.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
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