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В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках - РИА Новости, 30.10.2023
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21:53 30.10.2023 (обновлено: 22:40 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906296074.html
В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках
В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках - РИА Новости, 30.10.2023
В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках
В Дагестане задержали 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту в Махачкале, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по СКФО. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:53
2023-10-30T22:40
происшествия
махачкала
скфо
россия
следственный комитет россии (ск рф)
беспорядки в аэропорту махачкалы
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Дагестане задержали 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту в Махачкале, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по СКФО."МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавшие участие в противоправной деятельности", — говорится в заявлении.Уточняется, что полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны, которые содержат доказательства причастности задержанных к организации и участию в беспорядках.Как подчеркнули в ведомстве, оперативная обстановка в регионе находится под контролем силовиков, а любые попытки осложнить ее будут незамедлительно пресечены.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава республики, в ходе событий в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские. Сейчас в больнице остаются четыре человека, трое из них — сотрудники полиции.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
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происшествия, махачкала, скфо, россия, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Махачкала, СКФО, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках

В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Дагестане задержали 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту в Махачкале, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по СКФО.
"МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавшие участие в противоправной деятельности", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны, которые содержат доказательства причастности задержанных к организации и участию в беспорядках.
Как подчеркнули в ведомстве, оперативная обстановка в регионе находится под контролем силовиков, а любые попытки осложнить ее будут незамедлительно пресечены.
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
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Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 60 из них задержали.
По данным Минздрава республики, в ходе событий в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские. Сейчас в больнице остаются четыре человека, трое из них — сотрудники полиции.
Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
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ПроисшествияМахачкалаСКФОРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Беспорядки в аэропорту МахачкалыВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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