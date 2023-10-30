https://ria.ru/20231030/dagestan-1906296074.html

В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках

В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках - РИА Новости, 30.10.2023

В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках

В Дагестане задержали 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту в Махачкале, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по СКФО. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:53

2023-10-30T21:53

2023-10-30T22:40

происшествия

махачкала

скфо

россия

следственный комитет россии (ск рф)

беспорядки в аэропорту махачкалы

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Дагестане задержали 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту в Махачкале, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по СКФО."МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавшие участие в противоправной деятельности", — говорится в заявлении.Уточняется, что полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны, которые содержат доказательства причастности задержанных к организации и участию в беспорядках.Как подчеркнули в ведомстве, оперативная обстановка в регионе находится под контролем силовиков, а любые попытки осложнить ее будут незамедлительно пресечены.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава республики, в ходе событий в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские. Сейчас в больнице остаются четыре человека, трое из них — сотрудники полиции.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

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происшествия, махачкала, скфо, россия, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)