https://ria.ru/20231030/dagestan-1906150752.html

Эксперты рассказали, как беспорядки в Дагестане повлияют на турпоток

Эксперты рассказали, как беспорядки в Дагестане повлияют на турпоток - РИА Новости, 30.10.2023

Эксперты рассказали, как беспорядки в Дагестане повлияют на турпоток

Туроператоры рассказали, что в Дагестане находится несколько тысяч организованных туристов, а купившие путевки на ближайшие даты внимательно следят за... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:39

2023-10-30T13:39

2023-10-30T13:39

туризм

новости - туризм

махачкала

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владикавказ

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Туроператоры рассказали, что в Дагестане находится несколько тысяч организованных туристов, а купившие путевки на ближайшие даты внимательно следят за информацией из республики, сообщает АТОР. После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября аэропорт столицы Дагестана закрыт на прием и отправку самолетов. Росавиация сообщает о том, что в связи со стабилизацией обстановки работа аэропорта после "тщательной проверки" должна быть возобновлена три часа ночи 31 октября."Аэрофлот" 30 октября перенаправил рейсы, назначенные в Махачкалу, в Грозный. Оттуда туристам будет организован автобусный трансфер в Дагестан. Также пассажирам предлагается на выбор возврат денежных средств или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.Red Wings перенаправила сегодняшний рейс во Владикавказ, также организовав бесплатный трансфер до Махачкалы. "Победа" отменила три рейса, предложив пассажирам возврат денег."Уральские авиалинии" перенесли вылеты на 31 октября. Так же поступили и в Smartavia. Nordwind отменил рейсы на 30 октября, предложив на выбор возврат денег, перенос на другие даты или пересадку без доплат на рейсы в Грозный, Владикавказ и Минводы.Сейчас для Дагестана – несезон, на 30 октября у туркомпаний запланировано совсем мало заездов и вылетов. Так, например, их нет у "Интуриста", "Дельфина", "Мультитура" и ряда других компаний, отметили в ассоциации. На ноябрьские праздники путевки в республику купили более 1,5 тысячи путешественников.Туристов, которые сейчас находятся в республике, компании планируют отправить в Москву через Грозный и воздушные гавани соседних регионов."Если работу аэропорта Махачкалы восстановят в ночь на 31 октября, ситуация решится просто. Если будут задержки в открытии аэропорта, постараемся помочь туристам в организации трансферов в другие города вылета – Грозный, Владикавказ", – говорит вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.На данный момент аннуляций туров в Дагестан у опрошенных компаний нет, рассказали в АТОР. Как подчеркивает Сергей Ромашкин, туристы еще "переваривают" ситуацию, о которой многие узнали только утром, и ждут информации о начале работы аэропорта Махачкалы. Но все собеседники отмечают, что события ночи 29-30 октября уже нанесли существенный ущерб имиджу Дагестана как спокойного и безопасного направления."Прогнозируем снижение спроса на направление. Понадобятся усилия, чтобы вновь убедить часть туристов в том, что поездки в Дагестан безопасны", – говорит Сергей Ромашкин.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906113367.html

махачкала

грозный

владикавказ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, махачкала, грозный, владикавказ, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм