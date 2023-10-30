https://ria.ru/20231030/dagestan-1906104829.html

В ДНР обвинили США в раскачивании ситуации в России событиями в Дагестане

В ДНР обвинили США в раскачивании ситуации в России событиями в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023

В ДНР обвинили США в раскачивании ситуации в России событиями в Дагестане

За событиями в аэропорту Махачкалы стоят центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины и США, цель - раскачать внутреннюю политику в России,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:58

2023-10-30T10:58

2023-10-30T10:58

махачкала

ян гагин

в мире

украина

сша

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За событиями в аэропорту Махачкалы стоят центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины и США, цель - раскачать внутреннюю политику в России, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "События в Газе и Израиле стали триггером для раскачивания внутренней политики во многих странах нашего мира, и события в дагестанском аэропорту - не исключение… На Кавказе живут хорошие, но пассионарные и горячие люди. И поднять их на какие-то действия иногда не составляет, к сожалению, труда. К сожалению, сейчас ЦИПСО Украины и Вашингтона одновременно стараются протянуть мостик между Киевом и Кавказом, зная, что Кавказ для России всегда был больной точкой, и события на Кавказе действительно всерьез влияют на внутреннюю политику в России", - сказал Гагин. По его словам, необходимо вести разъяснительную работу с населением, а также "определенную работу" с инициаторами таких акций. "На мой взгляд, нельзя этого допускать ни в коем случае, это наша внутренняя политика, это наше личное дело. И всех "зажигалочек", которые устроили эти беспорядки, обязательно нужно изымать, вести по ним определенную работу. Естественно, вести определенную работу разъяснительную с населением, что так поступать просто нельзя, что это наша внутренняя политика, нашего государства. И лезть в нее никому нельзя", - подчеркнул собеседник агентства. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

https://ria.ru/20231030/melikov-1906048634.html

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махачкала, ян гагин, в мире, украина, сша, беспорядки в аэропорту махачкалы