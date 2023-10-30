https://ria.ru/20231030/dagestan-1906052852.html

Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.10.2023

Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T01:30

2023-10-30T01:30

2023-10-30T02:26

махачкала

россия

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана."Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.Отмечается, что врачи делают все возможное для сохранения здоровья раненых."Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно. Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой", — добавили в ведомстве.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, россия, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы