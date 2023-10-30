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Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.10.2023
Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T01:30
2023-10-30T01:30
2023-10-30T02:26
махачкала
россия
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана."Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.Отмечается, что врачи делают все возможное для сохранения здоровья раненых."Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно. Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой", — добавили в ведомстве.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, россия, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Россия, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
Минздрав: из-за беспорядков в Махачкале пострадали полицейские и гражданские
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале
минздрава Дагестана.
"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.
Отмечается, что врачи делают все возможное для сохранения здоровья раненых.
"Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно. Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой", — добавили в ведомстве.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.