https://ria.ru/20231030/dagestan-1906048362.html

Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы

Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы - РИА Новости, 30.10.2023

Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы

Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств, сообщается в Telegram-канале правительства республики. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T00:16

2023-10-30T00:16

2023-10-30T00:17

происшествия

махачкала

республика дагестан

беспорядки в аэропорту махачкалы

сергей меликов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы", - приводятся слова главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Позднее в Росавиации сообщили, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила расследование на контроль. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов.

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происшествия, махачкала, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов