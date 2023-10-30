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Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы - РИА Новости, 30.10.2023
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00:16 30.10.2023 (обновлено: 00:17 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906048362.html
Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы
Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы - РИА Новости, 30.10.2023
Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы
Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств, сообщается в Telegram-канале правительства республики. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:16
2023-10-30T00:17
происшествия
махачкала
республика дагестан
беспорядки в аэропорту махачкалы
сергей меликов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы", - приводятся слова главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Позднее в Росавиации сообщили, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила расследование на контроль. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов.
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96
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происшествия, махачкала, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Сергей Меликов
Для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы

Власти: для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«
"Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы", - приводятся слова главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Позднее в Росавиации сообщили, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан.
Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила расследование на контроль. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанБеспорядки в аэропорту МахачкалыСергей Меликов
 
 
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