https://ria.ru/20231030/bunt-1906060328.html

"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского

"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023

"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского

Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:03

2023-10-30T04:03

2023-10-30T04:03

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украина

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: "знаете, ребята, вы сами там давайте". То есть люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: "мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем", — сказал он.По словам эксперта, если Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется "менять ситуацию"."И вертолет не поможет, и ничего не поможет", — добавил Соскин.Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы ВСУ истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html

https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин