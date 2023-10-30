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"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023
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04:03 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/bunt-1906060328.html
"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского
"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023
"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского
Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:03
2023-10-30T04:03
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: &quot;знаете, ребята, вы сами там давайте&quot;. То есть люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: &quot;мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем&quot;, — сказал он.По словам эксперта, если Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется "менять ситуацию"."И вертолет не поможет, и ничего не поможет", — добавил Соскин.Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы ВСУ истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html
https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: "знаете, ребята, вы сами там давайте". То есть люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: "мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем", — сказал он.

По словам эксперта, если Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется "менять ситуацию".
"И вертолет не поможет, и ничего не поможет", — добавил Соскин.
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Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы ВСУ истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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