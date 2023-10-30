"Вертолет не поможет". В Киеве заявили о бунте украинцев против Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: "знаете, ребята, вы сами там давайте". То есть люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: "мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем", — сказал он.
По словам эксперта, если Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется "менять ситуацию".
"И вертолет не поможет, и ничего не поможет", — добавил Соскин.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы ВСУ истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.