https://ria.ru/20231030/briks-1906069813.html
Посол России заявила, что Индонезия в будущем станет членом БРИКС
Посол России заявила, что Индонезия в будущем станет членом БРИКС - РИА Новости, 30.10.2023
Посол России заявила, что Индонезия в будущем станет членом БРИКС
Рано или поздно Индонезия станет членом форума БРИКС, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:07
2023-10-30T07:07
2023-10-30T07:13
в мире
индонезия
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людмила воробьева
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рано или поздно Индонезия станет членом форума БРИКС, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. Летом поступали многочисленные сообщения о том, что Индонезия является одним из сильнейших кандидатов на вступление в БРИКС. Однако, вопреки ожиданиям, этого не произошло. По мнению Воробьевой, это связано с предвыборной ситуацией в Индонезии, а все решения по этому вопросу будут приниматься после выборов нового президента страны в феврале. "Как мне кажется, кто бы ни занял пост президента Индонезии, эта страна действительно остается очень сильным кандидатом на вступление в БРИКС. Я конечно, не берусь делать какие-то официальные прогнозы, но, по моему личному мнению, рано или поздно Индонезия присоединится к форуму БРИКС", - считает глава российской дипмиссии. Посол добавила, что пока никто из основных кандидатов в президенты Индонезии не обозначил своего отношения к вопросу вступления в альянс. "Только-только произошла регистрация кандидатов, когда последняя из трех пар кандидатов в президенты и вице-президенты подала свою заявку. Я думаю, что мы услышим больше высказываний об этом, когда кандидаты обозначат свою официальную программу в ближайшее время", - пояснила собеседница агентства. Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года. Победитель выборов сменит на посту президента страны Джоко Видодо, который занимал эту должность с 2014 года. Ранее аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни заявила в интервью РИА Новости, что двое из трех главных кандидатов в президенты Индонезии планируют развивать позитивные отношения с Россией. Эти кандидаты - министр обороны Индонезии Прабово Субианто, а также кандидат от правящей партии Индонезии Ганжар Праново. Последний кандидат, Анис Басведан, не обозначал своего мнения по этому вопросу.
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в мире, индонезия, россия, людмила воробьева, джоко видодо, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Людмила Воробьева, Джоко Видодо, Прабово Субианто
Посол России заявила, что Индонезия в будущем станет членом БРИКС
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рано или поздно Индонезия станет членом форума БРИКС, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
Летом поступали многочисленные сообщения о том, что Индонезия является одним из сильнейших кандидатов на вступление в БРИКС. Однако, вопреки ожиданиям, этого не произошло. По мнению Воробьевой, это связано с предвыборной ситуацией в Индонезии, а все решения по этому вопросу будут приниматься после выборов нового президента страны в феврале.
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"Как мне кажется, кто бы ни занял пост президента Индонезии, эта страна действительно остается очень сильным кандидатом на вступление в БРИКС. Я конечно, не берусь делать какие-то официальные прогнозы, но, по моему личному мнению, рано или поздно Индонезия присоединится к форуму БРИКС", - считает глава российской дипмиссии.
Посол добавила, что пока никто из основных кандидатов в президенты Индонезии не обозначил своего отношения к вопросу вступления в альянс.
«
"Только-только произошла регистрация кандидатов, когда последняя из трех пар кандидатов в президенты и вице-президенты подала свою заявку. Я думаю, что мы услышим больше высказываний об этом, когда кандидаты обозначат свою официальную программу в ближайшее время", - пояснила собеседница агентства.
Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года. Победитель выборов сменит на посту президента страны Джоко Видодо
, который занимал эту должность с 2014 года.
Ранее аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни заявила в интервью РИА Новости, что двое из трех главных кандидатов в президенты Индонезии планируют развивать позитивные отношения с Россией
. Эти кандидаты - министр обороны Индонезии Прабово Субианто
, а также кандидат от правящей партии Индонезии Ганжар Праново. Последний кандидат, Анис Басведан, не обозначал своего мнения по этому вопросу.
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