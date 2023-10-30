https://ria.ru/20231030/bomby-1906303302.html

ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61

ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61 - РИА Новости, 30.10.2023

ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61

Решение США модернизировать ядерные бомбы B61 является безответственной эскалацией, особенно в свете продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:51

2023-10-30T22:51

2023-10-30T22:51

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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Решение США модернизировать ядерные бомбы B61 является безответственной эскалацией, особенно в свете продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, говорится в пресс-релизе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12. "Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, в модернизации своих ядерных арсеналов. Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения", - приводится в документе слова главы ICAN Мелисса Парк. Парк добавила, что применение такого оружия повлекло бы за собой неизбирательное убийство гражданских лиц и разрушение критически важной инфраструктуры и было бы военным преступлением. "И объявление этого плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, которые увеличили риск применения ядерного оружия, также отражает провокационное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось", - отметила она. Ранее ICAN неоднократно критиковала США и страны Запада за рост трат на ядерное вооружение, так, по данным организации, мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре отмечала, что расходы США на ядерное оружие "ужасны," США находятся в процессе обновления всего арсенала и тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы без официальных заявлений. По ее словам, европейские страны, призывающие других к прозрачности в отношении ядерного оружия, лицемерят, несколько из них тайно размещают ядерные бомбы США. В организации отмечали, что пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах, без прозрачности в отношении действующих соглашений.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

сша

европа

ближний восток

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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, ближний восток, нато, ican