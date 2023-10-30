Рейтинг@Mail.ru
ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61 - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/bomby-1906303302.html
ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61
ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61 - РИА Новости, 30.10.2023
ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61
Решение США модернизировать ядерные бомбы B61 является безответственной эскалацией, особенно в свете продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:51
2023-10-30T22:51
в мире
сша
европа
министерство обороны сша
ближний восток
нато
ican
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_1:0:3361:1890_1920x0_80_0_0_c1c075e0cb3c7ce98fc07bb6dd4516be.jpg
ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Решение США модернизировать ядерные бомбы B61 является безответственной эскалацией, особенно в свете продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, говорится в пресс-релизе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12. "Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, в модернизации своих ядерных арсеналов. Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения", - приводится в документе слова главы ICAN Мелисса Парк. Парк добавила, что применение такого оружия повлекло бы за собой неизбирательное убийство гражданских лиц и разрушение критически важной инфраструктуры и было бы военным преступлением. "И объявление этого плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, которые увеличили риск применения ядерного оружия, также отражает провокационное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось", - отметила она. Ранее ICAN неоднократно критиковала США и страны Запада за рост трат на ядерное вооружение, так, по данным организации, мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре отмечала, что расходы США на ядерное оружие "ужасны," США находятся в процессе обновления всего арсенала и тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы без официальных заявлений. По ее словам, европейские страны, призывающие других к прозрачности в отношении ядерного оружия, лицемерят, несколько из них тайно размещают ядерные бомбы США. В организации отмечали, что пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах, без прозрачности в отношении действующих соглашений.
https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
сша
европа
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_421:0:2941:1890_1920x0_80_0_0_93ecc34fced13063e147b4b4d6568a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, министерство обороны сша, ближний восток, нато, ican
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Ближний Восток, НАТО, ICAN
ICAN раскритиковала решение США о модернизации ядерных бомб B61

ICAN назвала решение США о модернизации ядерных бомб B61 безответственным

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Решение США модернизировать ядерные бомбы B61 является безответственной эскалацией, особенно в свете продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, говорится в пресс-релизе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
США планируют ядерную войну с Россией и Китаем
18 октября, 08:00
"Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, в модернизации своих ядерных арсеналов. Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения", - приводится в документе слова главы ICAN Мелисса Парк.
Парк добавила, что применение такого оружия повлекло бы за собой неизбирательное убийство гражданских лиц и разрушение критически важной инфраструктуры и было бы военным преступлением.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
11 октября, 08:00
"И объявление этого плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, которые увеличили риск применения ядерного оружия, также отражает провокационное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось", - отметила она.
Ранее ICAN неоднократно критиковала США и страны Запада за рост трат на ядерное вооружение, так, по данным организации, мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре отмечала, что расходы США на ядерное оружие "ужасны," США находятся в процессе обновления всего арсенала и тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы без официальных заявлений. По ее словам, европейские страны, призывающие других к прозрачности в отношении ядерного оружия, лицемерят, несколько из них тайно размещают ядерные бомбы США. В организации отмечали, что пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах, без прозрачности в отношении действующих соглашений.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
19 сентября, 08:00
 
В миреСШАЕвропаМинистерство обороны СШАБлижний ВостокНАТОICAN
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала