https://ria.ru/20231030/blokirovka-1906182446.html

Молдавия обнародовала список подлежащих блокировке сайтов, включая Sputnik

Молдавия обнародовала список подлежащих блокировке сайтов, включая Sputnik - РИА Новости, 30.10.2023

Молдавия обнародовала список подлежащих блокировке сайтов, включая Sputnik

Служба информации и безопасности Молдавии опубликовала список сайтов СМИ, подлежащих блокировке на территории страны, в нем значатся 31 веб-сайт, в том числе... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:17

2023-10-30T15:17

2023-10-30T17:55

кишинев

молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии опубликовала список сайтов СМИ, подлежащих блокировке на территории страны, в нем значатся 31 веб-сайт, в том числе радио Sputnik и других российских медиа."Приказом директора СИБ был дополнен список источников онлайн-контента, который в ситуации чрезвычайного положения способен вызвать напряженность или социальные конфликты", — говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали, в частности, сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, "Канал 2", "Канал 3" и других.Глава регулятора ранее заявил, что в его указе о блокировке 31 веб-портал, из них 21 управляется из России. В ведомстве отметили, что указанные источники якобы распространяют информацию, исходящую от госорганов стран, находящихся в военных конфликтах или от лиц, попавших под международные санкции за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Молдавии или угрожающих ее территориальной безопасности.На прошлой неделе СИБ Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ, среди которых веб-страницы "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия-1", телеканала "Мир", RT, РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и других.Несколько российских медиа в Молдавии уже запрещены. Так, служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. Российский МИД заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20231030/yazyk-1906181417.html

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html

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