Рейтинг@Mail.ru
Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906205211.html
Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов
Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов - РИА Новости, 30.10.2023
Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram-канале, что главная цель событий последних дней – взбудоражить "горячие головы", этого допустить нельзя. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:55
2023-10-30T15:55
безопасность
республика дагестан
республика северная осетия - алания
махачкала
сергей меняйло
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878560092_0:13:3440:1948_1920x0_80_0_0_5d014e8586bf8c9d3e8023a7c4191b89.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram-канале, что главная цель событий последних дней – взбудоражить "горячие головы", этого допустить нельзя. "Правоохранительным органам необходимо продолжать в активном режиме контролировать обстановку в республике. В последнее время появляется много фейковой информации, различных вбросов. События последних дней показывают, что главная цель всего этого – взбудоражить "горячие головы". Этого нельзя допустить", – заявил глава республики. В субботу в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878560092_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_7f58d8c0fc67634768b46a4cf8abda6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, республика дагестан, республика северная осетия - алания, махачкала, сергей меняйло, беспорядки в аэропорту махачкалы
Безопасность, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Махачкала, Сергей Меняйло, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов

Меняйло назвал взбудораживание горячих голов главной целью последних событий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 30 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram-канале, что главная цель событий последних дней – взбудоражить "горячие головы", этого допустить нельзя.
"Правоохранительным органам необходимо продолжать в активном режиме контролировать обстановку в республике. В последнее время появляется много фейковой информации, различных вбросов. События последних дней показывают, что главная цель всего этого – взбудоражить "горячие головы". Этого нельзя допустить", – заявил глава республики.
В субботу в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"
Вчера, 10:01
 
БезопасностьРеспублика ДагестанРеспублика Северная Осетия - АланияМахачкалаСергей МеняйлоБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала