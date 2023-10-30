Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов
Меняйло назвал взбудораживание горячих голов главной целью последних событий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram-канале, что главная цель событий последних дней – взбудоражить "горячие головы", этого допустить нельзя.
"Правоохранительным органам необходимо продолжать в активном режиме контролировать обстановку в республике. В последнее время появляется много фейковой информации, различных вбросов. События последних дней показывают, что главная цель всего этого – взбудоражить "горячие головы". Этого нельзя допустить", – заявил глава республики.
В субботу в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.