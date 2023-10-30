https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906205211.html

Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов

Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов - РИА Новости, 30.10.2023

Глава Северной Осетии призвал не допустить взбудораживания горячих голов

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram-канале, что главная цель событий последних дней – взбудоражить "горячие головы", этого допустить нельзя. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:55

2023-10-30T15:55

2023-10-30T15:55

безопасность

республика дагестан

республика северная осетия - алания

махачкала

сергей меняйло

беспорядки в аэропорту махачкалы

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ПЯТИГОРСК, 30 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram-канале, что главная цель событий последних дней – взбудоражить "горячие головы", этого допустить нельзя. "Правоохранительным органам необходимо продолжать в активном режиме контролировать обстановку в республике. В последнее время появляется много фейковой информации, различных вбросов. События последних дней показывают, что главная цель всего этого – взбудоражить "горячие головы". Этого нельзя допустить", – заявил глава республики. В субботу в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, республика дагестан, республика северная осетия - алания, махачкала, сергей меняйло, беспорядки в аэропорту махачкалы