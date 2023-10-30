https://ria.ru/20231030/bedros_kirkorov-1906129001.html

В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца

В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца - РИА Новости, 30.10.2023

В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца

У Бедроса Киркорова не было приступа астмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Филиппа Киркорова. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:23

2023-10-30T12:23

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. У Бедроса Киркорова не было приступа астмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Филиппа Киркорова."Нет", — ответил собеседник агентства на вопрос об экстренной помощи Киркорову старшему.Ране появилась информация, что к 91-летнему эстрадному певцу приехала бригада скорой помощи из-за приступа удушья. Представитель пресс-службы Филиппа Киркорова сообщил, что у пожилого артиста на сегодня был запланирован контрольный визит к лечащему врачу в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского.

https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867295413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, бедрос киркоров, знаменитости, новости шоу-бизнеса