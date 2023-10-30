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В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца - РИА Новости, 30.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:23 30.10.2023 (обновлено: 12:25 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/bedros_kirkorov-1906129001.html
В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца
В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца - РИА Новости, 30.10.2023
В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца
У Бедроса Киркорова не было приступа астмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Филиппа Киркорова. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:23
2023-10-30T12:25
шоубиз
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. У Бедроса Киркорова не было приступа астмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Филиппа Киркорова."Нет", — ответил собеседник агентства на вопрос об экстренной помощи Киркорову старшему.Ране появилась информация, что к 91-летнему эстрадному певцу приехала бригада скорой помощи из-за приступа удушья. Представитель пресс-службы Филиппа Киркорова сообщил, что у пожилого артиста на сегодня был запланирован контрольный визит к лечащему врачу в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского.
https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867295413.html
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филипп киркоров, бедрос киркоров, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли новость о приступе у его отца

В пресс-службе Филиппа Киркорова опровергли информацию о приступе у Бедроса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНародный артист РФ Бедрос Киркоров
Народный артист РФ Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Народный артист РФ Бедрос Киркоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. У Бедроса Киркорова не было приступа астмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Филиппа Киркорова.
"Нет", — ответил собеседник агентства на вопрос об экстренной помощи Киркорову старшему.
Ране появилась информация, что к 91-летнему эстрадному певцу приехала бригада скорой помощи из-за приступа удушья.
Представитель пресс-службы Филиппа Киркорова сообщил, что у пожилого артиста на сегодня был запланирован контрольный визит к лечащему врачу в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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