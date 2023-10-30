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Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа - РИА Новости, 30.10.2023
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Шоубиз
 
11:41 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/bedros-1906114257.html
Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа
Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа - РИА Новости, 30.10.2023
Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа
Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:41
2023-10-30T11:41
шоубиз
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новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112".Медики приехали на экстренный вызов рано утром и обнаружили у отца Филиппа Киркорова приступ астмы. Госпитализация эстрадному артисту не потребовалась, врачи помогли справиться с удушьем дома. Бедросу Киркорову посоветовали при повторном приступе вызвать доктора из поликлиники. Народный артист проживает вместе с сыном Филиппом и внуками Аллой-Викторией и Мартином в Подмосковье. Летом он отпраздновал 91 день рождения.
https://ria.ru/20230711/kirkorov-1883229125.html
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бедрос киркоров, филипп киркоров, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа

Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБедрос Киркоров
Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бедрос Киркоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112".
Медики приехали на экстренный вызов рано утром и обнаружили у отца Филиппа Киркорова приступ астмы.
Госпитализация эстрадному артисту не потребовалась, врачи помогли справиться с удушьем дома.
Бедросу Киркорову посоветовали при повторном приступе вызвать доктора из поликлиники.
Народный артист проживает вместе с сыном Филиппом и внуками Аллой-Викторией и Мартином в Подмосковье. Летом он отпраздновал 91 день рождения.
Народный артист РФ Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Бедрос Киркоров объяснил, почему развелся с женой
11 июля, 02:18
 
ШоубизБедрос КиркоровФилипп КиркоровНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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