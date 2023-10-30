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Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа
Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа - РИА Новости, 30.10.2023
Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа
Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:41
2023-10-30T11:41
2023-10-30T11:41
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112".Медики приехали на экстренный вызов рано утром и обнаружили у отца Филиппа Киркорова приступ астмы. Госпитализация эстрадному артисту не потребовалась, врачи помогли справиться с удушьем дома. Бедросу Киркорову посоветовали при повторном приступе вызвать доктора из поликлиники. Народный артист проживает вместе с сыном Филиппом и внуками Аллой-Викторией и Мартином в Подмосковье. Летом он отпраздновал 91 день рождения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, филипп киркоров, новости шоу-бизнеса, знаменитости
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Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа
Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием