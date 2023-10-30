https://ria.ru/20231030/bedros-1906114257.html

Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа

Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа - РИА Новости, 30.10.2023

Бедросу Киркорову пришлось вызвать врачей из-за приступа

Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112". РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:41

2023-10-30T11:41

2023-10-30T11:41

шоубиз

бедрос киркоров

филипп киркоров

новости шоу-бизнеса

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17394/99/173949912_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_230c7cdaa28ed83d0a11b4cf07bf7b0c.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров обратился в скорую из-за проблем с дыханием, сообщил Telegram-канал "112".Медики приехали на экстренный вызов рано утром и обнаружили у отца Филиппа Киркорова приступ астмы. Госпитализация эстрадному артисту не потребовалась, врачи помогли справиться с удушьем дома. Бедросу Киркорову посоветовали при повторном приступе вызвать доктора из поликлиники. Народный артист проживает вместе с сыном Филиппом и внуками Аллой-Викторией и Мартином в Подмосковье. Летом он отпраздновал 91 день рождения.

https://ria.ru/20230711/kirkorov-1883229125.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бедрос киркоров, филипп киркоров, новости шоу-бизнеса, знаменитости