https://ria.ru/20230602/kirkorov-1875837424.html
Поклонники и знаменитости поздравили Бедроса Киркорова с 91-летием
Поклонники и знаменитости поздравили Бедроса Киркорова с 91-летием - РИА Новости, 02.06.2023
Поклонники и знаменитости поздравили Бедроса Киркорова с 91-летием
Поклонники и знаменитости поздравили народного артиста России Бедроса Киркорова с 91-летием. Первым теплые пожелания музыканту оставил на своей странице в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:47
2023-06-02T23:47
2023-06-02T23:47
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поклонники и знаменитости поздравили народного артиста России Бедроса Киркорова с 91-летием. Первым теплые пожелания музыканту оставил на своей странице в соцсети его сын Филипп. "С днем рождения, папа! Просто танцуй и радуй нас всех!" – написал Киркоров-младший. К нему присоединились и другие артисты. "Папулю с днем рождения! Ура! Красавчик!" – поздравила Наташа Королева. "С Днем рождения! Он у тебя потрясающий!" – восхитилась Ольга Бузова. "Потрясающего Бедроса с Днем рождения! Даешь 100!" – написала Наталия Гулькина. Поклонники Киркорова-старшего также поздравили его."Красавчик и герой! Долгих лет жизни!", "Желаю обязательно дожить до 100 лет и еще дальше!", "Здоровья крепкого!", "Мне бы с ним на вечеринку, он еще хоть куда!" – отреагировали в Сети. Бедрос Киркоров родился в болгарском городе Варна в 1932 году. Спустя 30 лет он приехал в Москву и поступил в ГИТИС. В 2012-м исполнителя наградили званием народного артиста России. Сейчас он проживает вместе с сыном Филиппом и внуками Аллой-Викторией и Мартином в Подмосковье.
https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867295413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, звезды, знаменитости, новости шоу-бизнеса, варна, болгария
Шоубиз, Бедрос Киркоров, звезды, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Варна, Болгария
Поклонники и знаменитости поздравили Бедроса Киркорова с 91-летием
Поклонники и знаменитости поздравили Бедроса Киркорова с 91-летием и восхитились им
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поклонники и знаменитости поздравили народного артиста России Бедроса Киркорова с 91-летием. Первым теплые пожелания музыканту оставил на своей странице в соцсети его сын Филипп.
"С днем рождения, папа! Просто танцуй и радуй нас всех!" – написал Киркоров-младший.
К нему присоединились и другие артисты.
"Папулю с днем рождения! Ура! Красавчик!" – поздравила Наташа Королева.
"С Днем рождения! Он у тебя потрясающий!" – восхитилась Ольга Бузова.
"Потрясающего Бедроса с Днем рождения! Даешь 100!" – написала Наталия Гулькина.
Поклонники Киркорова-старшего также поздравили его.
"Красавчик и герой! Долгих лет жизни!", "Желаю обязательно дожить до 100 лет и еще дальше!", "Здоровья крепкого!", "Мне бы с ним на вечеринку, он еще хоть куда!" – отреагировали в Сети.
Бедрос Киркоров родился в болгарском городе Варна в 1932 году. Спустя 30 лет он приехал в Москву и поступил в ГИТИС. В 2012-м исполнителя наградили званием народного артиста России. Сейчас он проживает вместе с сыном Филиппом и внуками Аллой-Викторией и Мартином в Подмосковье.
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