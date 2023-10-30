https://ria.ru/20231030/avariya-1906307986.html

В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми

В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми - РИА Новости, 30.10.2023

В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми

Уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ивановской области после ДТП с участием микроавтобуса с детьми, в котором... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:32

2023-10-30T23:32

2023-10-30T23:32

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ивановской области после ДТП с участием микроавтобуса с детьми, в котором пострадали четыре девочки, сообщило СУСК по региону. Как информировало в понедельник УМВД по Ивановской области, на трассе Комсомольск - Иваново возле села Седельницы автомобиль выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, перевозившим детей. Автобус съехал кювет. В салоне находились восемь детей, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол. Пострадали четыре девочки 2007, 2008 и 2010 годов рождения. "Следственными органами СУ СК России по Ивановской области по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - информирует СУСК в своем Telegram-канале. Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, одна из них - перелом ребер. Дети были госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь. "Установлено, что учитель школы города Комсомольска вез детей в город Фурманов в нарушение установленных законом правил перевозки несовершеннолетних, на личном автотранспорте, что создало опасность для жизни и здоровья детей", - отмечает следственное управление.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область