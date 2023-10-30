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Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР - РИА Новости, 30.10.2023
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17:49 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/aukus-1906254547.html
Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР
Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР - РИА Новости, 30.10.2023
Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР
Вопрос сотрудничества в области атомных подлодок AUKUS должен оставаться на повестке дня межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:49
2023-10-30T17:49
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Вопрос сотрудничества в области атомных подлодок AUKUS должен оставаться на повестке дня межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься консенсусом, заявила в понедельник советник департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дун Чжихуа. "Мы считаем, что ни одно государство не должно ставить свои корыстные геополитические интересы выше своих обязательств по нераспространению ядерного оружия. Сотрудничество в области атомных подлодок AUKUS противоречит целям и задачам ДНЯО, подрывает режим гарантий МАГАТЭ, создаёт серьезные риски ядерного распространения, а также подрывает региональный мир и стабильность", - заявила Дун Чжихуа, выступая на сессии Сяншаньского форума в Пекине. Она отметила, что Китай предлагает обсудить вопрос AUKUS в рамках открытого, инклюзивного, прозрачного и устойчивого межправительственного процесса. "Потому что США и Австралия не хотят, чтобы этот вопрос обсуждался в рамках межправительственного процесса, они считают, что это может сделать секретариат МАГАТЭ, но на наш взгляд это неправильный подход", - подчеркнула она. "Я думаю, что они действительно применяют двойные стандарты в отношении передачи оружейного высокообогащенного урана. Например, вы можете себе представить, если бы Китай вел такое же сотрудничество с Пакистаном, как бы отреагировали Соединенные Штаты?" - отметила она. По ее словам, "это типичный пример двойных стандартов, в том числе со стороны некоторых западных стран в международной ядерной сфере". "Поэтому мы твердо убеждены в том, что этот вопрос должен оставаться на повестке межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься консенсусом", - подчеркнула она. В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.
https://ria.ru/20231022/ssha-1904495965.html
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в мире, китай, австралия, сша, магатэ, aukus
В мире, Китай, Австралия, США, МАГАТЭ, AUKUS
Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР

Дун Чжихуа: вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать в рамках МАГАТЭ

© РИА Новости / Павел ЛьвовАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Атомная подводная лодка. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Вопрос сотрудничества в области атомных подлодок AUKUS должен оставаться на повестке дня межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься консенсусом, заявила в понедельник советник департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дун Чжихуа.
«
"Мы считаем, что ни одно государство не должно ставить свои корыстные геополитические интересы выше своих обязательств по нераспространению ядерного оружия. Сотрудничество в области атомных подлодок AUKUS противоречит целям и задачам ДНЯО, подрывает режим гарантий МАГАТЭ, создаёт серьезные риски ядерного распространения, а также подрывает региональный мир и стабильность", - заявила Дун Чжихуа, выступая на сессии Сяншаньского форума в Пекине.
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Она отметила, что Китай предлагает обсудить вопрос AUKUS в рамках открытого, инклюзивного, прозрачного и устойчивого межправительственного процесса. "Потому что США и Австралия не хотят, чтобы этот вопрос обсуждался в рамках межправительственного процесса, они считают, что это может сделать секретариат МАГАТЭ, но на наш взгляд это неправильный подход", - подчеркнула она.
"Я думаю, что они действительно применяют двойные стандарты в отношении передачи оружейного высокообогащенного урана. Например, вы можете себе представить, если бы Китай вел такое же сотрудничество с Пакистаном, как бы отреагировали Соединенные Штаты?" - отметила она.
По ее словам, "это типичный пример двойных стандартов, в том числе со стороны некоторых западных стран в международной ядерной сфере".
"Поэтому мы твердо убеждены в том, что этот вопрос должен оставаться на повестке межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься консенсусом", - подчеркнула она.
В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.
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