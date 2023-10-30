Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР
Дун Чжихуа: вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать в рамках МАГАТЭ
Атомная подводная лодка. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Вопрос сотрудничества в области атомных подлодок AUKUS должен оставаться на повестке дня межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься консенсусом, заявила в понедельник советник департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дун Чжихуа.
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"Мы считаем, что ни одно государство не должно ставить свои корыстные геополитические интересы выше своих обязательств по нераспространению ядерного оружия. Сотрудничество в области атомных подлодок AUKUS противоречит целям и задачам ДНЯО, подрывает режим гарантий МАГАТЭ, создаёт серьезные риски ядерного распространения, а также подрывает региональный мир и стабильность", - заявила Дун Чжихуа, выступая на сессии Сяншаньского форума в Пекине.
Она отметила, что Китай предлагает обсудить вопрос AUKUS в рамках открытого, инклюзивного, прозрачного и устойчивого межправительственного процесса. "Потому что США и Австралия не хотят, чтобы этот вопрос обсуждался в рамках межправительственного процесса, они считают, что это может сделать секретариат МАГАТЭ, но на наш взгляд это неправильный подход", - подчеркнула она.
"Я думаю, что они действительно применяют двойные стандарты в отношении передачи оружейного высокообогащенного урана. Например, вы можете себе представить, если бы Китай вел такое же сотрудничество с Пакистаном, как бы отреагировали Соединенные Штаты?" - отметила она.
По ее словам, "это типичный пример двойных стандартов, в том числе со стороны некоторых западных стран в международной ядерной сфере".
"Поэтому мы твердо убеждены в том, что этот вопрос должен оставаться на повестке межправительственного процесса МАГАТЭ, а решения должны приниматься консенсусом", - подчеркнула она.
В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.