https://ria.ru/20231030/ataka-1906092735.html

По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар

По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар - РИА Новости, 30.10.2023

По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар

По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:11

2023-10-30T10:11

2023-10-30T11:06

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алексей гончаренко

украина

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. "В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой", — написал он. Утром в Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904584200.html

одесса

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