СМИ: во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег
Le Monde: во Франции миллиардера Кузьмичева задержали по делу об отмывании денег
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщило издание Monde.
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"Алексей Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила этот факт, отметив, что в различных местах прошёл обыск, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ", - сообщило СМИ.
По информации издания, виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции также обыскали.
Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.
В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.
Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Ещё 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 миллионов евро.
Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест.
Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде.
В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.