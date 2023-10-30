Рейтинг@Mail.ru
СМИ: во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 30.10.2023 (обновлено: 22:48 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/arest-1906302976.html
СМИ: во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег
СМИ: во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ: во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег
Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщило издание Monde. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:46
2023-10-30T22:48
франция
в мире
париж
сен-тропе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщило издание Monde."Алексей Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила этот факт, отметив, что в различных местах прошёл обыск, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ", - сообщило СМИ.По информации издания, виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции также обыскали.Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Ещё 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 миллионов евро.Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест.Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде.В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.
https://ria.ru/20230528/melnichenko-1874656699.html
https://ria.ru/20230916/fridman-1896728016.html
франция
париж
сен-тропе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, париж, сен-тропе, евросоюз
Франция, В мире, Париж, Сен-Тропе, Евросоюз
СМИ: во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег

Le Monde: во Франции миллиардера Кузьмичева задержали по делу об отмывании денег

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщило издание Monde.
«
"Алексей Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила этот факт, отметив, что в различных местах прошёл обыск, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ", - сообщило СМИ.
По информации издания, виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции также обыскали.
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии
28 мая, 15:19
Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.
В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.
Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Ещё 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 миллионов евро.
Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест.
Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде.
В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.
Российский бизнесмен Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне
16 сентября, 18:00
 
ФранцияВ миреПарижСен-ТропеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала