https://ria.ru/20231030/arest-1906201253.html

В Москве арестовали мать избитого младенца

В Москве арестовали мать избитого младенца - РИА Новости, 30.10.2023

В Москве арестовали мать избитого младенца

Таганский суд Москвы арестовал мать попавшего в реанимацию из-за побоев восьмимесячного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:51

2023-10-30T15:51

2023-10-30T15:52

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал мать попавшего в реанимацию из-за побоев восьмимесячного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Исхаковой Марины Дамировны меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря", - сказали в суде. Там уточнили, что женщине предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на Нижегородской улице найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации, травмы, которые он получал, требуют длительной реабилитации. По информации столичной прокуратуры, женщина лишена родительских прав в отношении двух других детей.

https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

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происшествия, москва, россия