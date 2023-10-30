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В Москве арестовали мать избитого младенца - РИА Новости, 30.10.2023
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15:51 30.10.2023 (обновлено: 15:52 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/arest-1906201253.html
В Москве арестовали мать избитого младенца
В Москве арестовали мать избитого младенца - РИА Новости, 30.10.2023
В Москве арестовали мать избитого младенца
Таганский суд Москвы арестовал мать попавшего в реанимацию из-за побоев восьмимесячного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:51
2023-10-30T15:52
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал мать попавшего в реанимацию из-за побоев восьмимесячного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Исхаковой Марины Дамировны меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря", - сказали в суде. Там уточнили, что женщине предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на Нижегородской улице найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации, травмы, которые он получал, требуют длительной реабилитации. По информации столичной прокуратуры, женщина лишена родительских прав в отношении двух других детей.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мать избитого младенца

Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал мать попавшего в реанимацию из-за побоев восьмимесячного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Исхаковой Марины Дамировны меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря", - сказали в суде.
Там уточнили, что женщине предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).
Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на Нижегородской улице найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации, травмы, которые он получал, требуют длительной реабилитации.
По информации столичной прокуратуры, женщина лишена родительских прав в отношении двух других детей.
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