https://ria.ru/20231030/arest-1906176434.html
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук 2 ноября
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук 2 ноября - РИА Новости, 30.10.2023
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук 2 ноября
Замоскворецкий суд Москвы 2 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:01
2023-10-30T15:01
2023-10-30T15:01
культура
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 2 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 2 ноября, 13.00", - рассказал собеседник агентства. Хамовнический райсуд в начале сентября продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября. Необходимость продления меры пресечения была обоснована невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Кроме того, обвиняемые все так же могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял тогда представитель СК. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904888259.html
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РИА Новости
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москва, следственный комитет россии (ск рф)
Культура, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук 2 ноября
Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук 2 ноября
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 2 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 2 ноября, 13.00", - рассказал собеседник агентства.
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Хамовнический райсуд в начале сентября продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября. Необходимость продления меры пресечения была обоснована невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой.
Кроме того, обвиняемые все так же могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял тогда представитель СК
.
Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube
читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ
террористической группировки "Исламское государство
"* и джихадизма.
Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию
. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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