https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906280864.html
Белый дом назвал рост антисемитизма в США опасным
Белый дом назвал рост антисемитизма в США опасным - РИА Новости, 30.10.2023
Белый дом назвал рост антисемитизма в США опасным
Американская администрация считает "опасным и неприемлемым" продолжающийся рост антисемитизма в США и мире, заявил в интервью CNN координатор стратегических... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:17
2023-10-30T20:17
2023-10-30T20:17
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Американская администрация считает "опасным и неприемлемым" продолжающийся рост антисемитизма в США и мире, заявил в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в прошлом году в стране было зафиксировано рекордное число "антисемитских инцидентов" с 1979 года. "В этом году, в 2023-м, мы продолжаем видеть этот подъем. Это опасно, это неприемлемо в мире и, конечно, здесь в Соединенных Штатах Америки", - сказал Кирби. Он заверил, что на фоне эскалации ближневосточного конфликта власти США на всех уровнях "очень напряженно" работают над тем, чтобы "выявлять угрозы еврейской общине и нейтрализовывать их прежде, чем они выльются в конкретные действия". Американские власти, по его словам, также отслеживают угрозы мусульманской общине и считают их "неприемлемыми в США 2023 года".
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в мире, сша, джон кирби
Белый дом назвал рост антисемитизма в США опасным
Белый дом назвал рост антисемитизма в США и мире опасным и неприемлемым
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости.
Американская администрация считает "опасным и неприемлемым" продолжающийся рост антисемитизма в США и мире, заявил в интервью CNN
координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в прошлом году в стране было зафиксировано рекордное число "антисемитских инцидентов" с 1979 года.
"В этом году, в 2023-м, мы продолжаем видеть этот подъем. Это опасно, это неприемлемо в мире и, конечно, здесь в Соединенных Штатах Америки", - сказал Кирби.
Он заверил, что на фоне эскалации ближневосточного конфликта власти США на всех уровнях "очень напряженно" работают над тем, чтобы "выявлять угрозы еврейской общине и нейтрализовывать их прежде, чем они выльются в конкретные действия".
Американские власти, по его словам, также отслеживают угрозы мусульманской общине и считают их "неприемлемыми в США 2023 года".
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