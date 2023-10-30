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В Киеве заявили о необъявленной проверке на Ровенской АЭС
В Киеве заявили о необъявленной проверке на Ровенской АЭС - РИА Новости, 30.10.2023
В Киеве заявили о необъявленной проверке на Ровенской АЭС
Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила в понедельник, что на Ровенской АЭС специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:55
2023-10-30T18:55
2023-10-30T18:55
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила в понедельник, что на Ровенской АЭС специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках проверки отсутствия незаявленных ядерных материалов успешно провели необъявленную инспекцию. "(В пятницу), 27 октября, на Ровенской АЭС была успешно проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госинспекции. В ведомстве отмечают, что инспекция, цель которой была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов, прошла "без замечаний".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровенская аэс, магатэ
В мире, Украина, Ровенская АЭС, МАГАТЭ
В Киеве заявили о необъявленной проверке на Ровенской АЭС
В Киеве заявили, что МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ровенской АЭС
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила в понедельник, что на Ровенской АЭС специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках проверки отсутствия незаявленных ядерных материалов успешно провели необъявленную инспекцию.
"(В пятницу), 27 октября, на Ровенской АЭС была успешно проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госинспекции.
В ведомстве отмечают, что инспекция, цель которой была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов, прошла "без замечаний".
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