https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905996503.html

"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского

"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского - РИА Новости, 29.10.2023

"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял попытки президента Владимира Зеленского вновь привлечь внимание мирового... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:22

2023-10-29T17:22

2023-10-29T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

израиль

киев

владимир зеленский

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял попытки президента Владимира Зеленского вновь привлечь внимание мирового сообщества к Украине."Была такая шотландская группа в 80-х, они выпустили песню "Не забывай обо мне". Сейчас Зеленский ее поет снова и снова. Мы видим, что Украина просто превращается в пыль", — сказал он.Ведущий, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, поинтересовался, что происходит с Украиной на фоне обострения арабо-израильского конфликта. В ответ Джонсон пошутил, что забыл, как пишется страна, о которой он сейчас говорит.По его мнению, сейчас Россия усиливает наступление, а погода обернулась против украинских войск. Он обратил внимание на то, что ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов, из-за чего пытаются призывать даже женщин."Украина больше не в приоритете, в любом случае они неудачники, а мы таких не любим", — заключил эксперт.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В конце прошлой недели Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — для Украины. После этого группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий спонсировать Израиль, но не помогать Киеву.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905917011.html

украина

израиль

киев

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в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины