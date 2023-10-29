https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905996503.html
"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского
"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского - РИА Новости, 29.10.2023
"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял попытки президента Владимира Зеленского вновь привлечь внимание мирового... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:22
2023-10-29T17:22
2023-10-29T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
киев
владимир зеленский
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял попытки президента Владимира Зеленского вновь привлечь внимание мирового сообщества к Украине."Была такая шотландская группа в 80-х, они выпустили песню "Не забывай обо мне". Сейчас Зеленский ее поет снова и снова. Мы видим, что Украина просто превращается в пыль", — сказал он.Ведущий, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, поинтересовался, что происходит с Украиной на фоне обострения арабо-израильского конфликта. В ответ Джонсон пошутил, что забыл, как пишется страна, о которой он сейчас говорит.По его мнению, сейчас Россия усиливает наступление, а погода обернулась против украинских войск. Он обратил внимание на то, что ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов, из-за чего пытаются призывать даже женщин."Украина больше не в приоритете, в любом случае они неудачники, а мы таких не любим", — заключил эксперт.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В конце прошлой недели Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — для Украины. После этого группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий спонсировать Израиль, но не помогать Киеву.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html
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в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Ускоряет наступление". Военный эксперт высмеял поведение Зеленского
Джонсон высмеял попытки Зеленского привлечь внимание союзников к Украине