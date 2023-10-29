https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html

"До самого Харькова". Поведение Зеленского привело в шок генерала ВСУ

"До самого Харькова". Поведение Зеленского привело в шок генерала ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023

"До самого Харькова". Поведение Зеленского привело в шок генерала ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении, заявил... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:58

2023-10-29T14:58

2023-10-29T16:29

специальная военная операция на украине

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украина

харьков

владимир зеленский

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom."Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова как под Артемовском, когда город не был готов к обороне. Что мешало провести такие работы на Купянском направлении? Нарыть блиндажей и наставить "зубов дракона" до самого Харькова? Что мешало? Ничего не мешало. <…> Сейчас ситуация может ухудшиться", — сказал он.По мнению офицера, киевский режим не занимался военной промышленностью, его политика, наоборот, только замедляла темпы развития оборонки. Кривонос обратил внимание и на то, что Россия, несмотря на введенные против нее санкции, успешно налаживает производство вооружений, тогда как Украина не может этого достичь даже при мировой поддержке."Если существовать только за счет дотаций, которые дает нам Запад, то рано или поздно он устанет от поведения определенных первых лиц государства, которые периодически устаивают скандалы в эфире. На это смотрит мировое сообщество и не понимает, что происходит", — заключил он.По информации Минобороны, за последние сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 230 солдат. Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905917011.html

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в мире, украина, харьков, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины