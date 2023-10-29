В Армавире специалисты обсудили вопросы языковых трансформаций
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В рамках мероприятий Года педагога и наставника, а также празднования 100-летнего юбилея в Армавирском государственном педагогическом университете 26-27 октября 2023 года проходила международная научная конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы".
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
Конференция объединили 275 авторов из 11 стран мира, 17 субъектов Российской Федерации. Участниками мероприятия стали филологи, преподаватели вузов, школьные педагоги, аспиранты, студенты, представители духовенства.
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
Участники обсудили ряд актуальных вопросов языковых трансформаций в условиях поликультурного пространства и мультилингвизма, а также речевые стратегии и тактики в педагогическом дискурсе и новые парадигмы в практике деятельности педагога.
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
Активное участие в работе конференции приняли коллеги из Абхазии и Южной Осетии, слушатели курсов, реализуемых Центрами открытого образования, а также ученые вузов Армении.
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
Заведующий кафедрой русского языка, литературы и методики их преподавания Армавирского государственного педагогического университета Яна Никульникова рассказала: "Проведение конференции, посвященной обсуждению вопросов мультилингвизма, стало традиционным для нашего вуза. Сегодня в фокусе внимания язык родной, язык национальный, язык государственный. Для большинства из нас эти ипостаси объединены в русском языке. Однако глобализационные процессы не останавливаются, и мы, профессиональные филологи, учителя-словесники, педагоги-предметники, психологи сталкиваемся с возрастающим числом семей, в которых растут не просто билингвы, а мультилингвы. В этих условиях нам необходим некий культурный интегратор, явление, которое наш президент В.В. Путин назвал духовной скрепой. И такой скрепой выступают русский язык и русская литература".
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Конференция "Мультилингвизм как социальный контекст языка: проблемы и перспективы"
"Проблемы, которые обсуждаются на конференции, чрезвычайно важны сегодня: роль русского языка как государственного, как языка межнационального общения, как феномена российской культуры. Но особенно важно, что эти вопросы рассматривались с педагогических позиций. Именно сегодня, когда создается и развивается система суверенного российского образования, особо значимы аксиологические аспекты преподавания русского языка, формирование культуры речи современных школьников, приобщение их к чтению. Именно об этом говорят участники конференции", - отметила доктор педагогических наук, заведующий кафедрой риторики и культуры речи Института филологии Московского педагогического государственного университета Елена Ерохина.