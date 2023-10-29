https://ria.ru/20231029/yazyk-1905873370.html

От общежития к коливингу: европеизация русского языка не удалась

От общежития к коливингу: европеизация русского языка не удалась - РИА Новости, 29.10.2023

От общежития к коливингу: европеизация русского языка не удалась

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому, как говорится в преамбуле, "вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:00

2023-10-29T08:00

2023-10-29T09:36

аналитика

европа

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

иван тургенев

катрин денев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873626174_0:188:3048:1903_1920x0_80_0_0_1baf788a27d96da0070a42d107365f0a.jpg

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому, как говорится в преамбуле, "вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке".Как только новость облетела блогосферу, в секте свидетелей "банки темного стекла из-под импортного пива" поднялся абсолютно предсказуемый переполох, переходящий в ажитацию. Экзальтированные образованцы, любящие щегольнуть англицизмами, подняли крик, что их теперь "затирают и унижают", забыв, правда, взглянуть, прежде чем пенять на зеркало, на себя самих со стороны.Тридцать с лишним лет в стране русский язык жил на правах падчерицы — ну как Золушка в доме мачехи, — а любимыми дочерьми были занесенные слова и словечки, от которых деваться было нельзя, как сегодня в Европе от постельных клопов или кухонных тараканов. Свой вклад, разумеется, внесли медиа. Там европоцентричность была хорошим тоном, а все, что так или иначе относилось или происходило от русских морфем, считалось не вполне соответствующим "культурным аспирациям (по-русски — надеждам и желаниям) государства", которое тогдашние его власти старательно пытались запихнуть в семью, так сказать, "просвещенных народов всего цивилизованного мира". Это был салон небезызвестной Анны Павловны Шерер, но для бедных. Три десятилетия истекли вот буквально сейчас, и выяснилось, что смешение английского и французского с нижегородским не прошло бесследно. Экспансия выражается очень по-разному, но выглядит одинаково смешно. Особенно доставляют названия элитных (на самом деле — элитарных) ЖК и коттеджных поселков. При этом чем больше цена, тем выше шанс, что счастливые обладатели недвижимости обнаружат себя в "маленькой Шотландии", но расположенной отчего-то не в Highlands, а в сельском поселении Луневское Солнечногорского района Московской области (это официальный адрес).Если "маленькая Шотландия" — не совсем та чашка чая, из которой хочется пить, то вот есть пример урбанизма в лучшем городе Земли (без иронии). Это ЖК Turgenev. Да, название на латинице фамилии того, кто написал: "Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!" Иван Сергеевич, родной наш, простите их, поскольку ваших книг они не читали и не ведают, что творят!Конечной точки в маршруте, на котором сплошь и рядом абсолютно бесстыже большими буквами пишут "коливинг" и "коворкинг" вплоть до внесения этого законопроекта, не было. Англицизмы в их самой вульгарной форме — от "краша" (парень, который ей нравится) или "крашихи" (девушка, которая ему нравится) до "айсти" (холодный чай) — засидели русское поле русского языка как помойные мухи, спастись можно было, только открыв романы Тургенева или Толстого. Они, владевшие — и блистательно — иностранными языками, прекрасно понимали, что речь, письменная или устная, — главная характеристика любого литературного персонажа. Первыми это подметили Пушкин и Грибоедов, первый — иронично в "Евгении Онегине" ("панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет"), второй — саркастически в "Горе от ума", вложив в уста Чацкого язвительную ремарку о "смешении французского с нижегородским".На самом деле, экзальтированные еврофилы — это фактор, осложняющий слух и иногда оскорбляющий взор.Сбережение языка в тех самых странах, на опыт которых так любят ссылаться сектанты от пивных банок с иностранными надписями, давно рассматривается как дело государственной важности и государственной безопасности. Употребление заимствованных слов, раз без них не обойтись, после проверок аналогов и синонимов квотировано. На уровне закона. Закон — словарь, который обновляется время от времени. И пока в этот словарь не занесено слово computer или printer, можно обкричаться в специализированном магазине об "унижениях и затираниях", но на этикетке с ценниками будет значиться в первом случае ordinateur ("упорядочиватель", если в дословном переводе на русский), во втором — imprimante ("печатальница" — опять-таки, если дословно). И так практически по каждой позиции в языке Мольера. Приоритет во всем и всегда — французскому языку. Недовольные идут либо лесом, либо в суд, либо могут писать Макрону.И такое отношение к языку — родному языку, языку, на котором с тобой говорили мама и папа, распространяется на все слои общества. Катрин Денев однажды прервала интервью, в котором ее журналист назвал английским словом "звезда": star. Она холодно заметила: "Этого слова нет во французском, а есть слово vedette". После чего поднялась и ушла, не забыв попрощаться.Битва за правильный, чистый, бесконечно разнообразный, богатый русский язык в итоге оборачивается, вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим, цивилизационным сражением за идеалы. Идеалы эти выражаются и формулируются словами. На русском.С другой стороны — невозможно (да и не нужно) препятствовать заимствованиям, ведь, в конце концов, язык — материя подвижная и развивается во времени и пространстве.Но что точно должно делать, так это заимствования регулировать, если требуется — квотировать их употребление и уж точно — исключить возможность появления любого жилого Turgenev в стране, где есть один — и великий — писатель Иван Тургенев. Иначе проторгуем все наследство, доверенное нам и предками, и всей нашей историей.

https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

https://ria.ru/20231013/yazyk-1902588846.html

https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900549531.html

https://ria.ru/20231025/vyveski-1905137522.html

https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html

европа

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, солнечногорский район, московская область (подмосковье), иван тургенев, катрин денев