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В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T06:10

2023-10-29T06:10

2023-10-29T06:14

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию. "В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО", — приводится заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.При этом воздушную тревогу в области не объявили. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

хмельницкая область

украина

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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф