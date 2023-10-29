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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2023
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:10
2023-10-29T06:10
2023-10-29T06:14
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию. "В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО", — приводится заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.При этом воздушную тревогу в области не объявили. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области прогремели взрывы
"Общественное": в Хмельницкой области произошли взрывы, работает ПВО