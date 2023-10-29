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СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии
СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии - РИА Новости, 29.10.2023
СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии
Звуки взрывов слышны в районе американской базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии, сообщила сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:14
2023-10-29T23:14
2023-10-29T23:18
в мире
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в районе американской базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии, сообщила сирийская газета "Аль-Ватан". По ее информации, в районе американской базы на месторождении к северо-востоку от Дейр-эз-Зора слышны взрывы, в воздух была поднята авиация. В воскресенье утром иракские группировки сообщили, что выпустили два беспилотника по американской базе Эт-Танф. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), эт-танф, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Эт-Танф, Патрик Райдер, Министерство обороны США
СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии
Аль-Ватан: в районе базы США на нефтяном месторождении в Сирии прогремели взрывы