https://ria.ru/20231029/vzryv-1906044600.html

СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии

СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии - РИА Новости, 29.10.2023

СМИ сообщили о взрывах в районе американской базы в Сирии

Звуки взрывов слышны в районе американской базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии, сообщила сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T23:14

2023-10-29T23:14

2023-10-29T23:18

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

эт-танф

патрик райдер

министерство обороны сша

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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в районе американской базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии, сообщила сирийская газета "Аль-Ватан". По ее информации, в районе американской базы на месторождении к северо-востоку от Дейр-эз-Зора слышны взрывы, в воздух была поднята авиация. В воскресенье утром иракские группировки сообщили, что выпустили два беспилотника по американской базе Эт-Танф. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.

https://ria.ru/20231028/mid-1905825101.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

эт-танф

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), эт-танф, патрик райдер, министерство обороны сша