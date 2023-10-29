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ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.10.2023
ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 230 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ в Telegram. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:39
2023-10-29T13:39
2023-10-29T13:53
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 230 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ в Telegram.На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Надии ЛНР."Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского ДНР и Серебрянского лесничества."Суточные потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20231029/poteri-1905966016.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях
МО: ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении у Синьковки и Надии