https://ria.ru/20231029/vs-1905965054.html

ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.10.2023

ВС России улучшили позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 230 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ в Telegram. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:39

2023-10-29T13:39

2023-10-29T13:53

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 230 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ в Telegram.На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Надии ЛНР."Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского ДНР и Серебрянского лесничества."Суточные потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20231029/poteri-1905966016.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика