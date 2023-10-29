https://ria.ru/20231029/vlozheniya-1905921455.html

Посол рассказал, как снизились вложения Норвегии в ценные бумаги России

Посол рассказал, как снизились вложения Норвегии в ценные бумаги России - РИА Новости, 29.10.2023

Посол рассказал, как снизились вложения Норвегии в ценные бумаги России

Вложения пенсионного фонда Норвегии в ценные российские бумаги за год снизились с 3,1 миллиарда долларов до 291 миллиона долларов, фонд не списал оставшиеся... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T07:14

2023-10-29T07:14

2023-10-29T10:38

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вложения пенсионного фонда Норвегии в ценные российские бумаги за год снизились с 3,1 миллиарда долларов до 291 миллиона долларов, фонд не списал оставшиеся активы, заявил в интервью РИА новости посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили. "Что касается норвежского "Государственного пенсионного фонда Глобал" (ГПФГ), или как его ранее называли, Нефтяного фонда, то, согласно оценкам самого фонда, на начало 2022 года его инвестиции в бумаги на российском фондовом рынке составляли 27,4 миллиарда норвежских крон (около 3,1 миллиарда долларов США)", - сообщил дипломат. При этом, пояснил он, основными российскими активами фонда на тот момент были акции ПАО "Газпром" (8,2 миллиарда норвежских крон/930 миллионов долларов США), ПАО "Сбербанк России" (6,1 миллиарда норвежских крон/690 миллионов долларов США), ПАО "Лукойл" (3,9 миллиарда норвежских крон/440 миллионов долларов США). "По состоянию на январь 2023 год вложения ГПФГ в акции российских компаний снизились до 291,6 миллиона долларов США. В конце февраля прошлого года минфин Норвегии дал распоряжение ГПФГ о полном выходе из российских активов. В то же время ГПФГ посчитал нецелесообразным фиксирование убытков и списание российских активов, аргументируя это тем, что сохранение позиций в ценных бумагах необходимо, чтобы не допустить их передачу в собственность лицам или компаниям, попавшим в запретительные списки Запада", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью Теймураза Рамишвили>>

https://ria.ru/20231029/norvegiya-1905919242.html

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в мире, норвегия, россия