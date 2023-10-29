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В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку - РИА Новости, 29.10.2023
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19:52 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/ukraina-1906019693.html
В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку
В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку - РИА Новости, 29.10.2023
В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку
Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, но при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков, заявила член палаты... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T19:52
2023-10-29T19:52
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
марджори тейлор грин
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, но при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Ранее Белый дом сообщил, что Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. "Украина полностью опирается на (поддержку - ред.) США и продолжает просить о еще больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией", - написала она на своей странице в социальной сети Х. Грин подчеркнула, что всегда голосовала против финансирования Киева, а теперь собирается действовать так же и в отношении дополнительного пакета помощи Израилю, поскольку США необходимо решать проблемы своего населения, а не остального мира. "У нас свыше 10 миллионов людей незаконно пересекли границу с тех пор, как (президент США Джо - ред.) Байден начал работу (в должности главы государства - ред.), и наши долги составляют более 33 триллионов долларов", - указала республиканка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, марджори тейлор грин, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Марджори Тейлор Грин, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку

Грин: Украина целиком зависит от поддержки США, но продолжает просить деньги

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, но при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.
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"Украина полностью опирается на (поддержку - ред.) США и продолжает просить о еще больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией", - написала она на своей странице в социальной сети Х.
Грин подчеркнула, что всегда голосовала против финансирования Киева, а теперь собирается действовать так же и в отношении дополнительного пакета помощи Израилю, поскольку США необходимо решать проблемы своего населения, а не остального мира.
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"У нас свыше 10 миллионов людей незаконно пересекли границу с тех пор, как (президент США Джо - ред.) Байден начал работу (в должности главы государства - ред.), и наши долги составляют более 33 триллионов долларов", - указала республиканка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМарджори Тейлор ГринНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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