"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Макговерн: ВСУ потерпят поражение в ближайшие месяцы с приходом холодов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. <…> Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает", — отметил эксперт.
По его мнению, даже если конгресс США одобрит новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. В ближайшие месяцы киевский режим может потерпеть окончательное поражение, считает Макговерн.
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"Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечь внимание от происходящего", — добавил он.
При этом глава Белого дома рассчитывал, что Соединенные Штаты в состоянии выиграть войну на два фронта, но события на передовой показывают, что они проигрывают даже на одном.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.