https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html

"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине

"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 29.10.2023

"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине

ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T18:23

2023-10-29T18:23

2023-10-29T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

джо байден

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. <…> Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает", — отметил эксперт.По его мнению, даже если конгресс США одобрит новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. В ближайшие месяцы киевский режим может потерпеть окончательное поражение, считает Макговерн."Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечь внимание от происходящего", — добавил он.При этом глава Белого дома рассчитывал, что Соединенные Штаты в состоянии выиграть войну на два фронта, но события на передовой показывают, что они проигрывают даже на одном.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905928155.html

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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, ближний восток