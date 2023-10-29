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"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 29.10.2023 (обновлено: 20:07 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html
"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 29.10.2023
"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине
ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T18:23
2023-10-29T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
сша
джо байден
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. &lt;…&gt; Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает", — отметил эксперт.По его мнению, даже если конгресс США одобрит новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. В ближайшие месяцы киевский режим может потерпеть окончательное поражение, считает Макговерн.&quot;Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечь внимание от происходящего&quot;, — добавил он.При этом глава Белого дома рассчитывал, что Соединенные Штаты в состоянии выиграть войну на два фронта, но события на передовой показывают, что они проигрывают даже на одном.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html
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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, ближний восток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский, Ближний Восток
"На два фронта". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Макговерн: ВСУ потерпят поражение в ближайшие месяцы с приходом холодов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. <…> Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает", — отметил эксперт.
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По его мнению, даже если конгресс США одобрит новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. В ближайшие месяцы киевский режим может потерпеть окончательное поражение, считает Макговерн.
«

"Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечь внимание от происходящего", — добавил он.

При этом глава Белого дома рассчитывал, что Соединенные Штаты в состоянии выиграть войну на два фронта, но события на передовой показывают, что они проигрывают даже на одном.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильСШАДжо БайденВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ЗеленскийБлижний Восток
 
 
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