Рейтинг@Mail.ru
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 29.10.2023 (обновлено: 20:01 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905993344.html
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 29.10.2023
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Около сотни человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, акция проходит мирно, передает... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:03
2023-10-29T20:01
в мире
украина
россия
нидерланды
сергей лавров
дмитрий песков
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906020551_4:0:2550:1432_1920x0_80_0_0_6befa9ae3e4062a37acb662ec2ef2bf6.png
АМСТЕРДАМ, 29 окт - РИА Новости. Около сотни человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстрация против поставок вооружений Украине началась в воскресенье на площади Дам в центре Амстердама. Оттуда после 14.00 часов колонна протестующих начала шествие в сторону Центрального вокзала. За порядком на акции протеста следят полицейские. Демонстранты несут с собой белые флаги и плакаты, надпись на которых гласят: "За мир с Россией!", "Нет оружию ради мира!", "Остановите войну НАТО против России!". Акция проходит мирно. Колонну с нескольких сторон охраняют полицейские. Как рассказала РИА Новости одна из организаторов демонстрации, голландская активистка Петра Оттенхоф, все больше людей в Нидерландах хотят разобраться в том, что происходит на Украине. "Я начала организовать эти протесты в феврале этого года, когда увидела, какая сильная волна ненависти поднялась против Путина и России. Люди на Западе жаждали войны. И тогда я организовала инициативную группу с независимыми журналистами. Тем временем, ситуация ухудшалась, Запад стал поставлять все больше оружия Украине, что, как мы видим, приводит к гибели еще большего числа людей на Украине", - рассказала в беседе с агентством организатор. По ее словам, демонстрации против поставок оружия Киеву поддерживают нидерландские политические партии - "Вместе за Нидерланды" (Samen voor Nederland) и "Форум за демократию" (FVD). Оттенхоф выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов в ноябре. Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага в течение нескольких недель направит в центр обучения украинских пилотов управлению F-16, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905961368.html
украина
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906020551_444:0:2353:1432_1920x0_80_0_0_46a0ef6cd25d63768d49d5d4f2f0e9c9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, дмитрий песков, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, F-16
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме около сотни человек вышли на акцию против поставок оружия Украине

© РИА Новости Демонстрацию против поставок оружия западными странами Украине в Амстердаме. 29 октября 2023
 Демонстрацию против поставок оружия западными странами Украине в Амстердаме. 29 октября 2023
© РИА Новости
Демонстрацию против поставок оружия западными странами Украине в Амстердаме. 29 октября 2023
Читать ria.ru в
АМСТЕРДАМ, 29 окт - РИА Новости. Около сотни человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация против поставок вооружений Украине началась в воскресенье на площади Дам в центре Амстердама. Оттуда после 14.00 часов колонна протестующих начала шествие в сторону Центрального вокзала. За порядком на акции протеста следят полицейские.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
Вчера, 11:30
Демонстранты несут с собой белые флаги и плакаты, надпись на которых гласят: "За мир с Россией!", "Нет оружию ради мира!", "Остановите войну НАТО против России!".
Акция проходит мирно. Колонну с нескольких сторон охраняют полицейские.
Как рассказала РИА Новости одна из организаторов демонстрации, голландская активистка Петра Оттенхоф, все больше людей в Нидерландах хотят разобраться в том, что происходит на Украине.
«
"Я начала организовать эти протесты в феврале этого года, когда увидела, какая сильная волна ненависти поднялась против Путина и России. Люди на Западе жаждали войны. И тогда я организовала инициативную группу с независимыми журналистами. Тем временем, ситуация ухудшалась, Запад стал поставлять все больше оружия Украине, что, как мы видим, приводит к гибели еще большего числа людей на Украине", - рассказала в беседе с агентством организатор.
По ее словам, демонстрации против поставок оружия Киеву поддерживают нидерландские политические партии - "Вместе за Нидерланды" (Samen voor Nederland) и "Форум за демократию" (FVD).
Оттенхоф выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов в ноябре.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага в течение нескольких недель направит в центр обучения украинских пилотов управлению F-16, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Украина захотела ударить по России с нового фронта
Вчера, 13:11
 
В миреУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала