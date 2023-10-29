https://ria.ru/20231029/ukraina-1905993344.html

В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 29.10.2023

В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине

Около сотни человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, акция проходит мирно, передает... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:03

2023-10-29T17:03

2023-10-29T20:01

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АМСТЕРДАМ, 29 окт - РИА Новости. Около сотни человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстрация против поставок вооружений Украине началась в воскресенье на площади Дам в центре Амстердама. Оттуда после 14.00 часов колонна протестующих начала шествие в сторону Центрального вокзала. За порядком на акции протеста следят полицейские. Демонстранты несут с собой белые флаги и плакаты, надпись на которых гласят: "За мир с Россией!", "Нет оружию ради мира!", "Остановите войну НАТО против России!". Акция проходит мирно. Колонну с нескольких сторон охраняют полицейские. Как рассказала РИА Новости одна из организаторов демонстрации, голландская активистка Петра Оттенхоф, все больше людей в Нидерландах хотят разобраться в том, что происходит на Украине. "Я начала организовать эти протесты в феврале этого года, когда увидела, какая сильная волна ненависти поднялась против Путина и России. Люди на Западе жаждали войны. И тогда я организовала инициативную группу с независимыми журналистами. Тем временем, ситуация ухудшалась, Запад стал поставлять все больше оружия Украине, что, как мы видим, приводит к гибели еще большего числа людей на Украине", - рассказала в беседе с агентством организатор. По ее словам, демонстрации против поставок оружия Киеву поддерживают нидерландские политические партии - "Вместе за Нидерланды" (Samen voor Nederland) и "Форум за демократию" (FVD). Оттенхоф выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов в ноябре. Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага в течение нескольких недель направит в центр обучения украинских пилотов управлению F-16, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905961368.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, дмитрий песков, нато, f-16