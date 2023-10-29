https://ria.ru/20231029/ukraina-1905961368.html

Украина захотела ударить по России с нового фронта

Украина захотела ударить по России с нового фронта - РИА Новости, 29.10.2023

Украина захотела ударить по России с нового фронта

На Украине имеют большой вес силы, желающие, чтобы Михаил Саакашвили снова занял пост президента Грузии, приводит Sputnik Грузия слова председателя комитета... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:11

2023-10-29T13:11

2023-10-29T14:46

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На Украине имеют большой вес силы, желающие, чтобы Михаил Саакашвили снова занял пост президента Грузии, приводит Sputnik Грузия слова председателя комитета парламента Грузии по правам человека Михаила Сарджвеладзе."Все понятно — откуда все это и у кого какой интерес. Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну", — сказал он.Сарджвеладзе добавил, что в Киеве уже довольно давно выступают за то, чтобы Грузия открыла против России второй фронт. Сторонником этой идеи парламентарий назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.При президенте Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем его уволили и лишили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт он получил уже при Владимире Зеленском.Первого октября 2021 года Саакашвили задержали при попытке незаконно въехать в Грузию. Еще в 2018 году его заочно осудили на родине: по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани — к трем годам лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — к шести. Кроме того, экс-президент фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Как заявлял премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили надолго останется в тюрьме и отбудет весь положенный срок.В июле Зеленский вызвал посла Грузии и потребовал освободить Саакашвили. По его словам, Тбилиси следует передать экс-президента Киеву для лечения, поскольку он украинский гражданин. В грузинском МИД это заявление назвали крайней формой обострения отношений.

https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html

https://ria.ru/20231013/gruziya-1902589804.html

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в мире, грузия, украина, россия, михаил саакашвили, владимир зеленский, алексей данилов, sputnik грузия