https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:30
2023-10-29T11:30
2023-10-29T12:28
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post."Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран", — говорится в публикации.При этом Израиль уже дал понять, что не собирается отвечать Украине взаимностью и предоставлять ей военную помощь, отмечает автор.Это особенно неприятно на фоне новых рисков, с которыми сталкивается Киев, продолжает он. Так, Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи ВСУ. Но именно сейчас Украина не может позволить себе потерять поддержку, учитывая усиливающиеся атаки России, заключается в статье.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905934162.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Израиль
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
WP: Зеленский свел на нет усилия Украины завоевать союзников на Ближнем Востоке
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post
.
"Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран", — говорится в публикации.
В США двумя словами описали ситуацию на Украине
При этом Израиль уже дал понять, что не собирается отвечать Украине взаимностью и предоставлять ей военную помощь, отмечает автор.
Это особенно неприятно на фоне новых рисков, с которыми сталкивается Киев, продолжает он. Так, Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи ВСУ.
Но именно сейчас Украина не может позволить себе потерять поддержку, учитывая усиливающиеся атаки России, заключается в статье.
Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта