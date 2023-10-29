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Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 29.10.2023 (обновлено: 12:28 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:30
2023-10-29T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
израиль
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post."Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран", — говорится в публикации.При этом Израиль уже дал понять, что не собирается отвечать Украине взаимностью и предоставлять ей военную помощь, отмечает автор.Это особенно неприятно на фоне новых рисков, с которыми сталкивается Киев, продолжает он. Так, Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи ВСУ. Но именно сейчас Украина не может позволить себе потерять поддержку, учитывая усиливающиеся атаки России, заключается в статье.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905934162.html
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украина
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Израиль
Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ

WP: Зеленский свел на нет усилия Украины завоевать союзников на Ближнем Востоке

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post.
"Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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При этом Израиль уже дал понять, что не собирается отвечать Украине взаимностью и предоставлять ей военную помощь, отмечает автор.
Это особенно неприятно на фоне новых рисков, с которыми сталкивается Киев, продолжает он. Так, Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи ВСУ.
Но именно сейчас Украина не может позволить себе потерять поддержку, учитывая усиливающиеся атаки России, заключается в статье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиевИзраиль
 
 
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