https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html

Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ

Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023

Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:30

2023-10-29T11:30

2023-10-29T12:28

специальная военная операция на украине

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израиль

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, пишет Washington Post."Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран", — говорится в публикации.При этом Израиль уже дал понять, что не собирается отвечать Украине взаимностью и предоставлять ей военную помощь, отмечает автор.Это особенно неприятно на фоне новых рисков, с которыми сталкивается Киев, продолжает он. Так, Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи ВСУ. Но именно сейчас Украина не может позволить себе потерять поддержку, учитывая усиливающиеся атаки России, заключается в статье.

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905934162.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905939589.html

украина

киев

израиль

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, израиль